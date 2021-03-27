Жителю США вернули случайно выброшенные 42 тысячи долларов

Жителю американского штата Оклахома вернули 42 тысячи долларов, которые он по неосторожности отдал благотворительной организации вместе со старой одеждой.
Деньги были завернуты в два свитера и оказались на сортировочной ленте. Одна из сотрудниц некоммерческой организации Goodwill по имени Андреа Лессинг нащупала увесистый пакет и сперва подумала, что это книги. Развернув одежду, она увидела огромную пачку наличных.
В комментарии новостному агентству KFOR девушка отметила, что верит в карму, и не могла даже допустить, что оставит чужие деньги себе. Она сообщила о находке руководству, а те смогли связаться с хозяином денег, ведь жертвователи обычно оставляют свои контакты.
Узнав о поступке девушки, владелец 42 тысяч передал ей вознаграждение — 1 тысячу долларов.
В вещах, которые жертвуют Goodwill, нередко находят деньги и самые разнообразные предметы, но сумма, найденная Лессинг, оказалась самой крупной за 85-летнюю историю благотворительной организации.