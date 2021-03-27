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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителю США вернули случайно выброшенные 42 тысячи долларов

Честный поступок был вознагражден.

Жителю американского штата Оклахома вернули 42 тысячи долларов, которые он по неосторожности отдал благотворительной организации вместе со старой одеждой.

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Деньги были завернуты в два свитера и оказались на сортировочной ленте. Одна из сотрудниц некоммерческой организации Goodwill по имени Андреа Лессинг нащупала увесистый пакет и сперва подумала, что это книги. Развернув одежду, она увидела огромную пачку наличных.

В комментарии новостному агентству KFOR девушка отметила, что верит в карму, и не могла даже допустить, что оставит чужие деньги себе. Она сообщила о находке руководству, а те смогли связаться с хозяином денег, ведь жертвователи обычно оставляют свои контакты.

Узнав о поступке девушки, владелец 42 тысяч передал ей вознаграждение — 1 тысячу долларов.

В вещах, которые жертвуют Goodwill, нередко находят деньги и самые разнообразные предметы, но сумма, найденная Лессинг, оказалась самой крупной за 85-летнюю историю благотворительной организации.

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