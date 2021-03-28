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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мексике создали маску только для носа

Она дополнительно защитит в общественных местах.

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Ученые из Мексики разработали защитную маску, которую носят только на носу, сообщает WVLT.

Такое средство защиты не заменяет полноценную маску, закрывающую нос и рот, говорят его создатели. Миниатюрную маску следует надевать во время еды в публичных местах. Это дополнительный барьер, который уменьшит шансы заразиться COVID-19.

Маску для носа можно носить под обычной маской.

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Ранее исследователи обнаружили полезное свойство хлопчатобумажных масок. Оказалось, что когда такие маски становятся влажными от человеческого дыхания, их защитные свойства возрастают.

Анна Лысенко

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