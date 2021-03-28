16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Мексике создали маску только для носа
Она дополнительно защитит в общественных местах.
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Ученые из Мексики разработали защитную маску, которую носят только на носу, сообщает WVLT.
Такое средство защиты не заменяет полноценную маску, закрывающую нос и рот, говорят его создатели. Миниатюрную маску следует надевать во время еды в публичных местах. Это дополнительный барьер, который уменьшит шансы заразиться COVID-19.
Маску для носа можно носить под обычной маской.
Ранее исследователи обнаружили полезное свойство хлопчатобумажных масок. Оказалось, что когда такие маски становятся влажными от человеческого дыхания, их защитные свойства возрастают.
Анна Лысенко