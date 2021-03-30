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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Мурманской области дрон снял гипнотический хоровод оленей (видео)

Уникальная техника выживания в дикой природе

В селе Ловозеро в Мурманской области беспилотник снял необычные кадры, как олени водят хоровод. Огромное стадо из более чем сотни оленей создало живой многослойный круг, что сверху выглядело абсолютно гипнотически.

Как говорят специалисты, подобный хоровод для животных — форма защиты. Таким образом стадо охраняет самок и детенышей от нападения хищников. При приближении врага олени «закручиваются» в спираль, сбивая хищника с толку и не давая ему приблизиться к возможным жертвам.

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Кстати, такой же прием хоровода используют в дикой природе и другие животные, но по разным причинам. Например, утки таким образом добывают еду — плавая по спирали, они мутят воду, поднимая водоросли и мелких беспозвоночных на поверхность.

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Екатерина Гура

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