В Перу нашли фреску бога-паука возрастом 3200 лет

В Перу обнаружили древнее святилище с большим изображением бога-паука, которому местные жители поклонялись больше 3 тысяч лет назад.
Находку в перуанской провинции Виру совершенно случайно сделали местные фермеры, когда пытались распахать новые земли под плантации авокадо и сахарного тростника. В итоге более половины святилища было снесено экскаваторами, остался лишь фрагмент размером 15 на 6 метров, сообщает La República.
О находке узнали археологи, и теперь храм внесен в официальный реестр археологических памятников и защищен законом.
По всей видимости, святилище над рекой построили представители культуры Купизника около 3,2 тысяч лет назад. Изображение паука с ножами в лапах нанесли на глиняную стену охрой, а также желтой, серой и белой краской. Ему поклонялись как божеству плодородия и дождя.
Место для святилища над рекой было выбрано не случайно, говорят археологи. С января по март, в сезон дождей, здесь проводились священные церемонии, связанные с водой.