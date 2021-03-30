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13:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Перу нашли фреску бога-паука возрастом 3200 лет

В лапах он держит ножи.

В Перу обнаружили древнее святилище с большим изображением бога-паука, которому местные жители поклонялись больше 3 тысяч лет назад.

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Находку в перуанской провинции Виру совершенно случайно сделали местные фермеры, когда пытались распахать новые земли под плантации авокадо и сахарного тростника. В итоге более половины святилища было снесено экскаваторами, остался лишь фрагмент размером 15 на 6 метров, сообщает La República.

О находке узнали археологи, и теперь храм внесен в официальный реестр археологических памятников и защищен законом.

По всей видимости, святилище над рекой построили представители культуры Купизника около 3,2 тысяч лет назад. Изображение паука с ножами в лапах нанесли на глиняную стену охрой, а также желтой, серой и белой краской. Ему поклонялись как божеству плодородия и дождя.

Место для святилища над рекой было выбрано не случайно, говорят археологи. С января по март, в сезон дождей, здесь проводились священные церемонии, связанные с водой.

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