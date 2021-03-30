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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под Верхоянском заметили полярного медведя (видео)

Это на сотни километров южнее его места обитания.

В Верхоянском районе на трассе между Верхоянском и селом Столбы заметили белого медведя.

Роликом с видеорегистратора поделились местные жители. «Как он тут оказался?» — удивляются они.

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Странно не только то, что медведь забрел так далеко на юг от своего места обитания, но и то, как он себя вел. Животное упорно бежало по трассе и не реагировало на предупреждающие гудки автомобиля.

Минэкологии Якутии направило в село Столбы госинспекторов Верхоянской инспекции государственного экологического надзора. Экологи обследовали трассу Столбы-Батагай и обнаружили место встречи с медведем примерно в 15 км от Столбов. Они направились по следам медведя от трассы на юго-запад, но животное не обнаружили, уточнили в Минэкологии Якутии.

Местных жителей предупредили о потенциальной опасности.

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Анна Лысенко

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