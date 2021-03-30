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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Большой дикобраз ворвался на кухню жителя ЮАР

У фотографов дикой природы даже гости особенные.

Житель Южно-Африканской республики Тим Бэйнхэм на минуту отлучился из кухни, а когда вернулся, увидел там крупного дикобраза в воинственной позе.

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Животное проникло в дом через заднюю дверь и тут же начало все исследовать и обнюхивать. В ответ на попытки Бэйнхэма прогнать его на улицу дикобраз весом не менее 20 килограммов поднимал иголки и яростно пыхтел, но вскоре все же оставил помещение.

Тим Бэйнхэм живет с семьей рядом с заповедником дикой природы в городе Худспрут. Он профессиональный фотограф и консультант по вопросам диких животных.

За все годы жизни в Худспруте во дворе и доме Бэйнхэма побывали разные животные, в том числе павианы, змеи, вараны и бородавочники. Мужчина уточнил, что «знаком» с дикобразом. Местные жители прозвали животное Спайки. Дикобразы регулярно «дежурят» у домов на окраине города, надеясь полакомиться отходами или оставленной во дворе едой.

Анна Лысенко

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