16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Большой дикобраз ворвался на кухню жителя ЮАР
У фотографов дикой природы даже гости особенные.
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Житель
Животное проникло в дом через заднюю дверь и тут же начало все исследовать и обнюхивать. В ответ на попытки Бэйнхэма прогнать его на улицу дикобраз весом не менее 20 килограммов поднимал иголки и яростно пыхтел, но вскоре все же оставил помещение.
Тим Бэйнхэм живет с семьей рядом с заповедником дикой природы в городе Худспрут. Он профессиональный фотограф и консультант по вопросам диких животных.
За все годы жизни в Худспруте во дворе и доме Бэйнхэма побывали разные животные, в том числе павианы, змеи, вараны и бородавочники. Мужчина уточнил, что «знаком» с дикобразом. Местные жители прозвали животное Спайки. Дикобразы регулярно «дежурят» у домов на окраине города, надеясь полакомиться отходами или оставленной во дворе едой.
Анна Лысенко