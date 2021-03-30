На фото 1917 года заметили «путешественника во времени»

Пользователи Сети массово делятся более чем 100-летней фотографией, на которой заметили странно одетого человека.
Рядом с дамами в кружевах и мужчинами в шляпах сидит парень в «современных» шортах и футболке. У него «типичная» прическа серфера, словно молодой человек перенесся в прошлое из нашего времени. Мужчина слева смотрит на «пришельца» с удивлением.
Загадочный снимок был сделан в Канаде в 1917 году во время пикника возле залива Сан-Джозеф в Британской Колумбии. Фотографию обнаружили в книге Лестера Рэя Петерсона «The Great Cape Scott Story». Она посвящена истории этой канадской местности и была опубликована в 1974 году.
В соцсетях шутят, что обнаружили доказательство путешествий во времени. Но историки моды поспешили разочаровать конспирологов: футболки и шорты вошли в употребление именно в это время. Само слово «футболка» было впервые зафиксировано в словарях уже в 1920-е годы. А вот американские моряки носили футболки еще в 1913 году.