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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

На фото 1917 года заметили «путешественника во времени»

Его прозвали «серфером».

Пользователи Сети массово делятся более чем 100-летней фотографией, на которой заметили странно одетого человека.

Рядом с дамами в кружевах и мужчинами в шляпах сидит парень в «современных» шортах и футболке. У него «типичная» прическа серфера, словно молодой человек перенесся в прошлое из нашего времени. Мужчина слева смотрит на «пришельца» с удивлением.

Загадочный снимок был сделан в Канаде в 1917 году во время пикника возле залива Сан-Джозеф в Британской Колумбии. Фотографию обнаружили в книге Лестера Рэя Петерсона «The Great Cape Scott Story». Она посвящена истории этой канадской местности и была опубликована в 1974 году.

В соцсетях шутят, что обнаружили доказательство путешествий во времени. Но историки моды поспешили разочаровать конспирологов: футболки и шорты вошли в употребление именно в это время. Само слово «футболка» было впервые зафиксировано в словарях уже в 1920-е годы. А вот американские моряки носили футболки еще в 1913 году.

Анна Лысенко

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