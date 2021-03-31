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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отдыхающим на испанских пляжах этим летом придется носить маски

В 2020 году принимать солнечные ванны можно было без маски, но с соблюдением социальной дистанции.

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Источник: AP 2020

Подышать свежим морским воздухом в Испании в этом году не удастся никому. Во вторник, 30 марта, испанское правительство опубликовало новый указ, в котором говорится, что все люди в возрасте от шести лет и старше будут обязаны носить маски на пляже и возле бассейнов.

С 2020 года в стране ношение защитной маски в общественных местах (в том числе на улицах, в супермаркетах и на работе) является обязательным для всех граждан старше шести лет. Исключения были лишь для людей, занимающихся спортом на открытом воздухе, обедающих в кафе и ресторанах и отдыхающих на пляжах. В этом году, с продолжающейся пандемией, правительство решило ввести дополнительные ограничения.

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Согласно новому указу, все отдыхающие старше шести лет будут вынуждены загорать и в некоторых случаях (если невозможно соблюсти безопасную социальную дистанцию) купаться на пляжах в масках. Тоже самое касается и отдыхающих у общественных бассейнов. Указ вступил в силу 31 марта.

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Новые ограничения связаны с опасением испанского правительства относительно новой вспышки COVID в связи с туристическим сезоном. Испания уже открыла свои границы для туристов из Франции, Германии и Марокко. С середины мая в стране могут снять ограничение на въезд для туристов и из других стран, при наличии отрицательного теста на COVID или паспорта вакцинации, пишет издание El Pais.

Екатерина Гура

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