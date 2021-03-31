19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии поймали гигантского 340-килограммового тунца
В тот же день он был выставлен на продажу на местном рынке.
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В японском городке Натикацуура, в префектуре Вакаяма, рыбаки поймали гигантского 2,5-метрового тунца весом 340 килограммов.
По сообщению местных СМИ, это самый большой тунец, пойманный за последнее время в этом районе. Прибрежный городок Натикацуура является одним из ведущих районов в стране по вылову тунца, но такого гиганта тут давно не видели.
После взвешивания рыбу сразу же отправили на местный рынок. Будут ли его продавать целиком или по частям — не уточняется.
Екатерина Гура