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19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии поймали гигантского 340-килограммового тунца

В тот же день он был выставлен на продажу на местном рынке.

В японском городке Натикацуура, в префектуре Вакаяма, рыбаки поймали гигантского 2,5-метрового тунца весом 340 килограммов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщению местных СМИ, это самый большой тунец, пойманный за последнее время в этом районе. Прибрежный городок Натикацуура является одним из ведущих районов в стране по вылову тунца, но такого гиганта тут давно не видели.

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После взвешивания рыбу сразу же отправили на местный рынок. Будут ли его продавать целиком или по частям — не уточняется.

Екатерина Гура

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