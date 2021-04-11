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00:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 апреля

Утверждение государственного герба России, создание Международной организации труда и другие события этого дня в истории.

Утверждение государственного герба России с двуглавым орлом

Впервые двуглавый орел появился на государственной эмблеме еще в 1497 году при правлении Ивана III. Тогда он изображался вместе со святым Георгием. При Александре II в 1855—1857 годах была проведена серьезная геральдическая реформа, и 11 апреля 1857 года императором был утвержден официальный герб Российской империи с изображением двуглавого орла. Он просуществовал в неизменном виде до 1917 года, пока не был упразднен по решению ВЦИК. Двуглавый орел вернулся на герб страны только в 1993 году.

Основан город Тель-Авив

11 апреля 1909 года на севере древнего портового города Яффо появилось новое поселение, которое год спустя получило название Тель-Авив, что в переводе с иврита означает «холм весны».

Долгое время Тель-Авив являлся пригородом Яффо, и лишь в 1921 году он получил статус города. В 1949 году Тель-Авив был объединен с Яффой и стал официально называться Тель-Авив-Яффа. Именно здесь 14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, и на целый год новый город стал его столицей. Сейчас Тель-Авив — это экономический, коммерческий, финансовый и общественно-политический центр страны.

Создана Международная организация труда (МОТ)

В этот день в 1919 году при Лиге Наций (предшественница ООН) была создана Международная организация труда, целью которой было международное регулирование в трудовой сфере и продвижение принципов социальной справедливости.

Первая конференция организации состоялась в Вашингтоне при участии представителей из 45 государств. В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН. На сегодняшний день это одна из старейших и наиболее крупных международных организаций, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. Ее членами являются 187 государств, в том числе и Россия.

Вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд

Один из крупнейших нацистских концентрационных лагерей Бухенвальд был создан в 1937 году и к 1945 году имел 66 филиалов. За восемь лет через него прошло около 240 тысяч узников, из которых было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей.

11 апреля 1945 года, узнав о приближении союзных войск, узники Бухенвальда подняли вооруженное восстание. Они отбили и удерживали за собой лагерь, передавая в радиоэфир сигнал «SOS». Через несколько дней находившиеся поблизости американские войска добрались до лагеря. В результате этого восстания были освобождены узники фашистских концлагерей Бухенвальд и Дора. До конца апреля союзники освободили заключенных еще трех концлагерей.

Источник: AP 2020

Попытка государственного переворота в Венесуэле

11 апреля 2002 года в Венесуэле случился государственный переворот, в результате которого к власти пришло временное правительство во главе с Педро Кармона Эстанга. Он отстранил от обязанностей действующего президента Уго Чавеса, распустил национальный парламент, Верховный суд и приостановил Конституцию страны. Эстанга с союзниками решились на такой шаг из-за недовольства новыми реформами, которые сильно отражались на деловой элите страны и зажиточных слоях населения.

Однако временное правительство не пользовалось поддержкой вооруженных сил, и впоследствии охрана действующего президента без кровопролития захватила президентский дворец Мирафлорес и вернула к власти Уго Чавеса. Государственный переворот в Венесуэле длился всего 47 часов.

Источник: РИА "Новости"

Теракт в метро Минска

Вечером 11 апреля 2011 года на станции метро «Октябрьская» в Минске возле второго и третьего вагонов поезда, направлявшегося к станции «Институт культуры», произошел взрыв самодельного радиоуправляемого взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек, более 400 человек получили различные ранения.

Организаторами теракта были названы 25-летние граждане Белоруссии Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, которые были приговорены к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 16 марта 2012 года. По данным прокуратуры, целью взрыва в метро была «дестабилизация общественного порядка и устрашение населения». Теракт 2011 года стал первым и единственным за всю историю Минского метрополитена.

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