14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что астероид-убийца «породил» тропические леса
Исчезновение динозавров спровоцировало бум цветковых растений.
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Тропические леса на Земле, в том числе леса Амазонки, появились благодаря тому же катаклизму, который погубил динозавров, установили исследователи.
Примерно 66 млн лет назад на полуостров Юкатан упал астероид. От удара и последующих климатических изменений вымерли не только динозавры, но и множество других видов животных и растений.
До рокового столкновения леса Южной Америки состояли из совершенно других растений. Здесь доминировали папоротники и хвойные деревья, говорит Карлос Харамилло из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме.
Харамилло и его коллеги проанализировали десятки тысяч образцов окаменелой пыльцы и листьев, найденных в северной части Южной Америки. Часть из них принадлежит к периоду до столкновения, остальные росли уже после катаклизма, говорится в исследовании, опубликованном в Science.
Они обнаружили, что после удара разнообразие растений уменьшилось на 45%, а на восстановление потребовалось 6 миллионов лет. Разнообразие насекомых также резко сократилось.
После катастрофы большинство хвойных растений и папоротников исчезли. Преобладать стали покрытосеменные цветковые растения.
Скорее всего, это произошло по двум причинам, считают исследователи.
Анна Лысенко