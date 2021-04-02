Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 апреляОткрытие первого монетного двора в США, проведение ходовых испытаний на "Титанике" и другие события
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
10Названы победители Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2021
14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что астероид-убийца «породил» тропические леса

Исчезновение динозавров спровоцировало бум цветковых растений.

Источник: AP 2020

Тропические леса на Земле, в том числе леса Амазонки, появились благодаря тому же катаклизму, который погубил динозавров, установили исследователи.

Примерно 66 млн лет назад на полуостров Юкатан упал астероид. От удара и последующих климатических изменений вымерли не только динозавры, но и множество других видов животных и растений.

До рокового столкновения леса Южной Америки состояли из совершенно других растений. Здесь доминировали папоротники и хвойные деревья, говорит Карлос Харамилло из Смитсоновского института тропических исследований в Панаме.

Читайте также
Появилась новая версия исчезновения динозавров

Харамилло и его коллеги проанализировали десятки тысяч образцов окаменелой пыльцы и листьев, найденных в северной части Южной Америки. Часть из них принадлежит к периоду до столкновения, остальные росли уже после катаклизма, говорится в исследовании, опубликованном в Science.

Они обнаружили, что после удара разнообразие растений уменьшилось на 45%, а на восстановление потребовалось 6 миллионов лет. Разнообразие насекомых также резко сократилось.

После катастрофы большинство хвойных растений и папоротников исчезли. Преобладать стали покрытосеменные цветковые растения.

Скорее всего, это произошло по двум причинам, считают исследователи. Во-первых, исчезли динозавры, которые вытаптывали и съедали нижние уровни леса. Во-вторых, после столкновения с неба выпал пепел, который послужил для этих растений удобрением.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль ответил на планы США защитить Украину от России
Египет запросил $1 млрд компенсации за затор в Суэцком канале
Центробанк за утро отозвал три банковские лицензии
Эдвард Бил хочет помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце
Самый высокий человек в мире покорил соцсети
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Илон Маск заявил, что американцы не были на Луне
Горячие темы на Авто
Стрелок из Мытищ обезврежен. 558
Предприниматели, внимание! 300
19 сентября - выборы в Госдуму 262
Сахар не сахар. 184
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Популярные темы на «Детях»
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 684
Ребенок мужа Тема поболтать 646
Картинки, вторник. 638
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 481
Дом
До и после: 8 новых преображений кухонь
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров c AliExpress
Как удалить с рук краску и запах рыбы: инструкция
5 практичных идей декора интерьера (украшаем с умом)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь