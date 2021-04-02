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13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые впервые обнаружили рентгеновское излучение Урана

Его зафиксировали с помощью обсерватории Чандра

Источник: NASA

Ученые впервые обнаружили рентгеновские лучи, которые излучает Уран. Об этом сообщили в NASA и опубликовали наглядный снимок планеты.

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Ученые на протяжении длительного времени изучали снимки Урана 2002 и 2017 годов, сделанные с помощью обсерватории Чандра, и увидели на первом фото четкие следы рентгеновских лучей, а на втором фото — возможную вспышку.

По словам специалистов, причиной такого излучения Урана может является Солнце. Подобно Юпитеру и Сатурну, Уран может рассеивать рентгеновский свет, излучаемый звездой. Но авторы нового исследования полагают, что на планете существует еще один источник лучей.

Согласно одной из теорий, кольца Урана сами производят рентгеновские лучи, как, например, в случае с кольцами Сатурна. Заряженные частицы, вращающиеся вокруг планеты, сталкиваясь с кольцами, могут заставить их светиться в рентгеновском спектре. Еще одна теория появления такого излучения заключается в том, что по крайней мере часть рентгеновских лучей исходит от полярных сияний на планете.

Теперь ученым предстоит более детальное изучение Урана, чтобы выяснить реальное происхождение рентгеновского излучения. Эти данные помогут астрономам лучше понять, как другие космические объекты, например, черные дыры и нейтронные звезды, испускают рентгеновские лучи, пишет Phys.org со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте Agupubs.

Екатерина Гура

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