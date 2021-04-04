12:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Берега Сахалина засыпало сельдью
Это ежегодное явление.
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Это не аномалия, а сезонное явление: рыба идет на нерест, и море белеет
«Как это часто бывает при плотных подходах, часть рыбы выбрасывает на берег», — объяснил он.
Жители Холмского района делятся фотографиями и видео зрелищного явления в соцсетях, а некоторые сахалинцы собирают рыбу в ведра, вызывая всеобщее неудовольствие. Пользователи соцсетей считают, что таких «собирателей» следует приравнивать к браконьерам, не дающим селедке отнереститься.
Анна Лысенко