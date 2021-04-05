13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хаббл сфотографировал завораживающий «галактический вихрь»
На снимок попал центр галактики М61.
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Космический телескоп «Хаббл» и камера FORS комплекса Very Large Telescope Европейской Южной обсерватории сделали детальный снимок спиральных рукавов пыли в сердце галактики М61, которая находится более чем в 52 миллионах световых лет от Земли. На изображении можно рассмотреть
Несмотря на то, что сверкающий звездный вихрь сам по себе представляет впечатляющее зрелище, самое интересное оказалось скрыто от телескопа. Дело в том, что в сердце М61 находится сверхмассивная черная дыра, которая превосходит Солнце в 5 миллионов раз, но увидеть ее сквозь туманности, к сожалению, невозможно.
Напомним, что в конце марта «Хаббл» сделал снимок туманности Вуаль в созвездии Лебедя.
Екатерина Гура