15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Арт-билборды со спящими людьми возмутили жителей Канады
Многие подумали, что на фото изображены покойники.
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Снимки спящих людей фотохудожника Стивена Ширера, которые были размещены на билбордах в Ванкувере в рамках фестиваля Capture Photo, со скандалом были заклеены, так и не дождавшись открытия мероприятия.
Фото, провисевшие в городе лишь неделю, вызвали возмущение местных жителей, решивших, что на билбордах изображены покойники. На неоднозначные портреты спящих людей канадцы стали жаловаться властям, и те обязали организаторов фестиваля заклеить снимки, пишет Artnet.
По словам куратора Capture Photo Эмми Ли Уолл, такая реакция общественности их расстроила, но в то же время и показала, что
Екатерина Гура