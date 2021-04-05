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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Арт-билборды со спящими людьми возмутили жителей Канады

Многие подумали, что на фото изображены покойники.

Снимки спящих людей фотохудожника Стивена Ширера, которые были размещены на билбордах в Ванкувере в рамках фестиваля Capture Photo, со скандалом были заклеены, так и не дождавшись открытия мероприятия.

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Фото, провисевшие в городе лишь неделю, вызвали возмущение местных жителей, решивших, что на билбордах изображены покойники. На неоднозначные портреты спящих людей канадцы стали жаловаться властям, и те обязали организаторов фестиваля заклеить снимки, пишет Artnet.

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По словам куратора Capture Photo Эмми Ли Уолл, такая реакция общественности их расстроила, но в то же время и показала, что паблик-арт — это мощный инструмент современного и свободного творчества. Автор спорных работ Стивен Ширер скандал со снимками комментировать отказался.

Екатерина Гура

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