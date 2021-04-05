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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Великобритании стал миллионером, пытаясь бросить курить

Деньги ему принесла лотерея, купленная на сдачу в магазине.

63-летний Джон Макфадден из британского города Саутгемптон внезапно стал богаче почти на полтора миллиона долларов, благодаря тому, что вовремя решил бросить курить. Зайдя в специализированный магазин за безникотиновой жидкостью для электронных сигарет, мужчина на сдачу купил карточку скретч-лотереи.

Придя домой и стерев защитный слой, Макфадден обнаружил, что сорвал джекпот в размере одного миллиона и четырехсот тысяч долларов.

Счастливчик обратился к организаторам лотереи и в начале апреля получил заветный чек. По словам Макфаддена, который работает доставщиком мяса, работу бросать он не собирается, но намерен сократить количество рабочих часов, чтобы больше времени проводить со своей семьей.

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На выигранные средства мужчина намерен купить жилье в городке Уэймут, где живут его дети и внуки, а также новый автомобиль, пишет Metro.

Екатерина Гура

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