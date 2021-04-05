Житель Великобритании стал миллионером, пытаясь бросить курить

63-летний Джон Макфадден из британского города Саутгемптон внезапно стал богаче почти на полтора миллиона долларов, благодаря тому, что вовремя решил бросить курить. Зайдя в специализированный магазин за безникотиновой жидкостью для электронных сигарет, мужчина на сдачу купил карточку скретч-лотереи.
Придя домой и стерев защитный слой, Макфадден обнаружил, что сорвал джекпот в размере одного миллиона и четырехсот тысяч долларов.
Счастливчик обратился к организаторам лотереи и в начале апреля получил заветный чек. По словам Макфаддена, который работает доставщиком мяса, работу бросать он не собирается, но намерен сократить количество рабочих часов, чтобы больше времени проводить со своей семьей.
На выигранные средства мужчина намерен купить жилье в городке Уэймут, где живут его дети и внуки, а также новый автомобиль, пишет Metro.