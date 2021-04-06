В Индии обнаружили золотой браслет времен легендарного императора

Во время раскопок горного форта Райгад в Индии археологи обнаружили крупный золотой браслет тонкой работы, изготовленный в XVII веке.
Браслет весом около 30 г вызвал большой интерес у исследователей, сообщает The Times of India. Место, где он был найден, возможно, являлось домом высокопоставленного военного. Это «первая ласточка», которая обещает дальнейшие открытия, надеются археологи.
Форт Райгад в 27 километрах от города Махад и в 210 километрах от Мумбаи стоит на плоской вершине скалы в Западных Гхатах, неприступной с трёх сторон. Он был построен еще в XI веке. Основатель государства маратхов Шиваджи в 1674 году сделал форт своей столицей, в нём была проведена торжественная церемония его коронации на титул императора.
Шиваджи называют национальным героем Индии. После столетий тюрко-мусульманского господства на западе Деккана он поднял восстание и основал независимое государство маратхов. Деятельность Шиваджи предшествовала падению империи Великих Моголов.