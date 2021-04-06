16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили в воздухе «фактор очень быстрой смерти»
В ветреный или туманный день лучше держаться подальше от цветущих водоемов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Цветущие водоемы опасны не только для тех, кто в них купается, но и для людей, просто отдыхающих рядом.
К такому выводу пришли исследователи из Канады, которые изучали концентрации опасных токсинов в воздухе рядом с цветущими озерами и прудами.
Вода цветет
Обычно, замечая цветение воды, местные власти закрывают пляжи или предупреждают население о том, что купаться опасно. Но даже находиться на берегу цветущего пруда может быть чревато последствиями, утверждают исследователи в статье, опубликованной в Lake and Reservoir Management.
Ученые измерили уровень
Исследователям еще предстоит выяснить точные механизмы распространения нейротоксина, но уже сейчас они предупреждают: в ветреный или туманный день лучше держаться подальше от цветущих водоемов.
Анна Лысенко