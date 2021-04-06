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16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили в воздухе «фактор очень быстрой смерти»

В ветреный или туманный день лучше держаться подальше от цветущих водоемов.

Цветущие водоемы опасны не только для тех, кто в них купается, но и для людей, просто отдыхающих рядом.

К такому выводу пришли исследователи из Канады, которые изучали концентрации опасных токсинов в воздухе рядом с цветущими озерами и прудами.

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Вода цветет из-за развития фитопланктона, который переживает бум в последние десятилетия. В условиях глобального потепления температура водоемов растет. В них также попадают питательные вещества из применяемых на полях удобрений. Все это приводит к небывалому развитию цианобактерий. Они не только снижают уровень кислорода в воде, но и могут вырабатывать токсины.

Один из таких токсинов — Анатоксин-а, который еще называют «фактором очень быстрой смерти». Этот нейротоксин начинает действовать уже через несколько минут после попадания в организм. При высоких концентрациях он вызывает затрудненное дыхание, судороги, паралич и смерть у животных и людей.
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Обычно, замечая цветение воды, местные власти закрывают пляжи или предупреждают население о том, что купаться опасно. Но даже находиться на берегу цветущего пруда может быть чревато последствиями, утверждают исследователи в статье, опубликованной в Lake and Reservoir Management.

Ученые измерили уровень Анатоксина-а в канадском пруде Кэпаум к западу от Нантакета. Концентрация токсина в воде составила 21 нанограмм на миллилитр, а в окружающем воздухе — 0,16 нанограмма на квадратный метр.

Исследователям еще предстоит выяснить точные механизмы распространения нейротоксина, но уже сейчас они предупреждают: в ветреный или туманный день лучше держаться подальше от цветущих водоемов.

Анна Лысенко

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