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12:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница США обнаружила под обоями странные фрески

Такая находка может напугать кого угодно.

Затеяв ремонт в только что купленном доме, жительница штата Массачусетс в США обнаружила под обоями странные фрески на религиозную тему.

Эмбер Отри и ее сестра Кэти стали срывать старые цветочные обои в одной из комнат и увидели изображения распятия, ангелов и святых, сообщает South Coast Today. Женщины были не только озадачены, но и напуганы. Отри разместила снимки в соцсетях с подписью: «Надеюсь, кто-то сможет мне сказать, что это такое».

На фресках обнаружили цифры 2.47. Женщины предположили, что это дата создания рисунков — февраль 1947 года.

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Журналисты South Coast Today обратились за комментарием к священнику Томасу Вашберну, настоятелю собора Успения Пресвятой Богородицы в Фолл-Ривер. По его мнению, фрески были нарисованы любителями, возможно, для домашней молельни. Фигуры женщин-святых на них отвечают духу времени: в первой половине XX века в этом регионе женщины активно боролись за эмансипацию, а изображенные на фресках Жанна д'Арк и Тереза ​​Авильская были сильными женскими лидерами и реформаторами.

Искусствоведы тоже прокомментировали фрески. По их словам, они созданы в католической традиции и отсылают к ар-нуво — стилю, популярному на рубеже XIX—XX веков. В то же время автор рисунков, скорее всего, был человеком без художественного образования. Скорее всего, он скопировал или переосмыслил образы, увиденные в книге или журнале.

Анна Лысенко

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