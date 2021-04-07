April 6, 2021
12:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница США обнаружила под обоями странные фрески
Такая находка может напугать кого угодно.
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Затеяв ремонт в только что купленном доме, жительница штата Массачусетс в США обнаружила под обоями странные фрески на религиозную тему.
Эмбер Отри и ее сестра Кэти стали срывать старые цветочные обои в одной из комнат и увидели изображения распятия, ангелов и святых, сообщает South Coast Today. Женщины были не только озадачены, но и напуганы. Отри разместила снимки в соцсетях с подписью: «Надеюсь,
На фресках обнаружили цифры 2.47. Женщины предположили, что это дата создания рисунков — февраль 1947 года.
Журналисты South Coast Today обратились за комментарием к священнику Томасу Вашберну, настоятелю собора Успения Пресвятой Богородицы в
Искусствоведы тоже прокомментировали фрески. По их словам, они созданы в католической традиции и отсылают к
Анна Лысенко