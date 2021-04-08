15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первый комикс о Супермене 1938 года продали за 3,25 миллиона долларов
Это абсолютный рекорд среди комиксов.
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Рекордной суммой закончились торги
В год своего выпуска комикс стоил всего 10 центов, но в начале апреля 2021 года анонимный коллекционер приобрел его за рекордные 3,25 миллиона долларов, сделав его самым дорогим комиксом в истории.
Сообщается, что предыдущий владелец первого издания о Супермене приобрел его три года назад за 2 миллиона долларов.
Винсент Цурцоло, совладелец ComicConnect, заявил в
Екатерина Гура