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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первый комикс о Супермене 1938 года продали за 3,25 миллиона долларов

Это абсолютный рекорд среди комиксов.

Источник: AFP 2020

Рекордной суммой закончились торги онлайн-аукциона ComicConnect.com, на которых продавали редкий первый выпуск комиксов о Супермене 1938 года под названием Action Comics #1.

В год своего выпуска комикс стоил всего 10 центов, но в начале апреля 2021 года анонимный коллекционер приобрел его за рекордные 3,25 миллиона долларов, сделав его самым дорогим комиксом в истории.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что предыдущий владелец первого издания о Супермене приобрел его три года назад за 2 миллиона долларов.

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Винсент Цурцоло, совладелец ComicConnect, заявил в пресс-релизе, что комикс находится в «почти первозданном состоянии», что делает его особенно редкой находкой для коллекционеров.

Екатерина Гура

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