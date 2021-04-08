19:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае нашли окаменелости рыбы, существовавшей около 244 миллионов лет назад
Новый вид получил название «штормовая рыба Паньчжоу».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Исследовательская группа из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук во главе с профессором Сюй Гуанхуэем обнаружила в городе Паньчжоу в провинции Гуйчжоу, большой скелет хищной новоперой рыбы, жившей на планете около 244 миллионов лет назад. Свою находку ученые назвали «штормовая рыба Паньчжоу», и на данный момент это самая старая найденная окаменелость рыбы семейства бородавчатых и зубатковых.
По словам ученых, «штормовая рыба Паньчжоу» в длину достигала 26 сантиметров и имела большое и немного сгорбленное тело. Ее голова была покрыта довольно большими наростами, а во рту находились выдвинутые вперед острые
Исследование показало, что «штормовая рыба Паньчжоу» хоть и является родственницей «штормовой рыбы Юньнани» (найденной ранее в провинции Юньнань), но эволюционировала немного иначе. У нее более округлая голова, меньшие глаза, иное строение челюсти и более выдающиеся зубы.
Ученые отмечают, что рыба из Паньчжоу, в отличие от других своих собратьев, плавала более медленно, зато лучше ориентировалась в сложных средах, например, в подводных рифах. Охотилась хищница преимущественно на придонных, медленно плавающих, брюхоногих моллюсков с твердым панцирем и двустворчатых моллюсков.
Открытие «штормовой рыбы Паньчжоу» еще раз подтвердило сложную экосистему, которая была создана в
Екатерина Гура