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00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 18 апреля

Мощное землетрясение в Сан-Франциско, создание спортивного общества «Динамо», взрывы в Багдаде и другие события этого дня в истории.

Землетрясение в Сан-Франциско

Рано утром 18 апреля 1906 года в Сан-Франциско произошло одно из крупнейших землетрясений в истории США, эпицентр которого находился всего в 3 километрах к западу от города. Сила землетрясения составляла, по разным данным, от 7,7 до 8,3 баллов по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались от Орегона до Лос-Анджелеса и Невады.

Землетрясение сопровождалось также смещением грунта и многочисленными пожарами. В результате этой катастрофы около 80% зданий Сан-Франциско были разрушены, погибли около трех тысяч человек.

В Москве запущен первый автобус

В этот день в 1922 году в Москве запустили первый регулярный автобусный маршрут. Однако запущенный 18 апреля рейс был не в самом городе, а в дачном секторе. Он соединял только две станции — Пресненскую заставу и Серебряный Бор.

У этого автобуса не было ни своего номера, ни определенного графика движения, но именно он стал «родоначальником» регулярного автобусного движения в столице.

Уже в августе такие же автобусы появились и в самой Москве. Восемь закупленных в Англии автобусов фирмы «Лейланд» ходили по маршруту «Каланчевская площадь — Белорусский вокзал». Но проезд на автобусе стоил дороже трамвая, поэтому в первое время автобусы не пользовались особой популярностью.

Источник: РИА "Новости"

Создано московское спортивное общество «Динамо»

18 апреля 1923 года по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» — организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. За все годы существования общества его полное официальное название менялось несколько раз, но в итоге осталось «Динамо».

В 1926 году была утверждена эмблема — белый ромб с буквой «Д», также были приняты флаг и бело-синяя форма спортсменов.

Сегодня Общественно-государственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное общество Динамо» является, пожалуй, одной из самых известных спортивных организаций в России. Оно имеет 80 региональных отделений и включает в себя более 70 видов спорта (44 из которых являются олимпийскими).

Выход Ирландии из Британского содружества и провозглашение республики

Ирландия на протяжении нескольких веков боролась за свою независимость от Англии, с тех самых пор, как в XII веке англо-нормандские войска впервые вторглись на ее территорию. Вернуть независимость ирландцы пытались как восстаниями, так и политическими интригами, но эти усилия плодов не приносили.

Деятельность повстанцев возобновилась в 1916 году, когда различные группировки борцов за национальный суверенитет объединились в Ирландскую республиканскую армию (ИРА) и начали активную войну за независимость. 21 января 1919 года 73 депутата, представлявших остров в британском парламенте, приняли декларацию о суверенитете и провозгласили Ирландскую Республику. Официальный Лондон в то время находился в экономическом и социальном кризисе после Первой мировой войны, а потому был вынужден пойти на переговоры с повстанцами. В результате в 1921 году был подписан мирный договор, который дал Ирландии автономию в составе Британского содружества.

Но окончательную независимость Ирландия приобрела лишь 18 апреля 1949 года, когда вступил в силу подписанный годом ранее Акт о Республике Ирландия, поддержанный Великобританией.

Источник: AP 2020

Серия взрывов в Багдаде

18 апреля 2007 года в столице Ирака Багдаде произошла серия взрывов, направленная в основном на шиитские населенные пункты и мирных жителей.

Всего в тот день по всему городу взорвались пять заминированных автомобилей, которые находились в многолюдных местах. В результате серии терактов погибли почти 200 человек.

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