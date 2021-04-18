00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 18 апреля
Мощное землетрясение в
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Рано утром 18 апреля 1906 года в
Землетрясение сопровождалось также смещением грунта и многочисленными пожарами. В результате этой катастрофы около 80% зданий
В этот день в 1922 году в Москве запустили первый регулярный автобусный маршрут. Однако запущенный 18 апреля рейс был не в самом городе, а в дачном секторе. Он соединял только две станции — Пресненскую заставу и Серебряный Бор.
Уже в августе такие же автобусы появились и в самой Москве. Восемь закупленных в Англии автобусов фирмы «Лейланд» ходили по маршруту «Каланчевская площадь — Белорусский вокзал». Но проезд на автобусе стоил дороже трамвая, поэтому в первое время автобусы не пользовались особой популярностью.
18 апреля 1923 года по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» — организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. За все годы существования общества его полное официальное название менялось несколько раз, но в итоге осталось «Динамо».
В 1926 году была утверждена эмблема — белый ромб с буквой «Д», также были приняты флаг и
Сегодня
Ирландия на протяжении нескольких веков боролась за свою независимость от Англии, с тех самых пор, как в XII веке
Деятельность повстанцев возобновилась в 1916 году, когда различные группировки борцов за национальный суверенитет объединились в Ирландскую республиканскую армию (ИРА) и начали активную войну за независимость. 21 января 1919 года 73 депутата, представлявших остров в британском парламенте, приняли декларацию о суверенитете и провозгласили Ирландскую Республику. Официальный Лондон в то время находился в экономическом и социальном кризисе после Первой мировой войны, а потому был вынужден пойти на переговоры с повстанцами. В результате в 1921 году был подписан мирный договор, который дал Ирландии автономию в составе Британского содружества.
Но окончательную независимость Ирландия приобрела лишь 18 апреля 1949 года, когда вступил в силу подписанный годом ранее Акт о Республике Ирландия, поддержанный Великобританией.
18 апреля 2007 года в столице Ирака Багдаде произошла серия взрывов, направленная в основном на шиитские населенные пункты и мирных жителей.
Всего в тот день по всему городу взорвались пять заминированных автомобилей, которые находились в многолюдных местах. В результате серии терактов погибли почти 200 человек.