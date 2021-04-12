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10:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

90 лет со дня рождения Леонида Дербенева: вспоминаем лучшие песни мастера

12 апреля знаменитому поэту-песеннику Леониду Дербеневу исполнилось бы 90 лет. Автор песен, которые входили в репертуар звезд советской, а впоследствии и российской эстрады и становились поистине народными, ушел от нас всего в 64 года, но его творения продолжают жить. Вспоминаем 10 самых известных песен мастера.

«Лучший город Земли»

Песня была записана в 1964 году и стала знаменитой в исполнении Муслима Магомаева, хотя первым исполнителем был Жан Татлян. Музыку к ней написал Арно Бабаджанян.

Песню несколько месяцев транслировали по радио, но затем ее внезапно запретили.
«Твист о Москве? Запретить!» — изрек Никита Хрущев. Когда Хрущева на посту генсека сменил Брежнев, песня вернулась в эфир.

«Родная земля»

Поэт Дербенев и композитор Вячеслав Добрынин написали песню в 1978 году для вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», который собирался принять участие в конкурсе «Сочи-78». В 80-х годах песня вошла в репертуар Льва Лещенко.

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«Все могут короли»

Песня Бориса Рычкова на стихи Леонида Дербенева вошла в репертуар Аллы Пугачевой в 1976 году. Она вошла в первый сольный альбом певицы «Зеркало души» и стала одной из ее визитных карточек вместе с «Арлекино» и «Миллионом алых роз».

«Ты на свете есть»

Еще одна песня Дербенева в исполнении Аллы Пугачевой. Музыку написал гениальный композитор Марк Минков.

«Зурбаган»

Эта песня была написана к музыкальному фильму «Выше радуги» (1986) режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича. Музыку создал Юрий Чернавский, а исполнил ее Владимир Пресняков-младший.

«Все, что в жизни есть у меня»

Еще одно непревзойденное творение Добрынина и Дербенева, написанное в 1976 году. Исполнял ВИА «Самоцветы».

Песня из кинофильма «Золото Маккены»

Вестерн «Золото Маккенны» с Грегори Пеком и Омаром Шарифом вышел на экраны в 1969 году. Дербенев написал текст песни для советского дубляжа, а исполнил композицию Валерий Ободзинский. В СССР картину посмотрели 63 миллиона человек.

«Песенка про меня»

Эту песню Дербенев написал на музыку Александра Зацепина. Она была записана и исполнена Аллой Пугачевой в 1978 году для кинофильма «Женщина, которая поет». «Песенка про меня» два года подряд входила в топ хит-парада «Звуковая дорожка».

«Льется музыка»

Музыку к словам Дербенева написал Вячеслав Добрынин, а исполняли песню и Маша Распутина, и сам Добрынин, и еще несколько поколений артистов.

«Белая дверь»

Сингл Аллы Пугачевой был выпущен фирмой «Мелодия» в 1985 году. Музыку к нему написал композитор Юрий Чернавский. Композицию создали для фильма «Сезон чудес», в котором певица снялась в эпизодической роли.

Песня попала в хит-парады и стала всенародно любимой.

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