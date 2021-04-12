10:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
90 лет со дня рождения Леонида Дербенева: вспоминаем лучшие песни мастера
12 апреля знаменитому
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Песня была записана в 1964 году и стала знаменитой в исполнении Муслима Магомаева, хотя первым исполнителем был Жан Татлян. Музыку к ней написал Арно Бабаджанян.
Песню несколько месяцев транслировали по радио, но затем ее внезапно запретили.
«Твист о Москве? Запретить!» — изрек Никита Хрущев. Когда Хрущева на посту генсека сменил Брежнев, песня вернулась в эфир.
Поэт Дербенев и композитор Вячеслав Добрынин написали песню в 1978 году для
Песня Бориса Рычкова на стихи Леонида Дербенева вошла в репертуар Аллы Пугачевой в 1976 году. Она вошла в первый сольный альбом певицы «Зеркало души» и стала одной из ее визитных карточек вместе с «Арлекино» и «Миллионом алых роз».
Еще одна песня Дербенева в исполнении Аллы Пугачевой. Музыку написал гениальный композитор Марк Минков.
Эта песня была написана к музыкальному фильму «Выше радуги» (1986) режиссера Георгия
Еще одно непревзойденное творение Добрынина и Дербенева, написанное в 1976 году. Исполнял ВИА «Самоцветы».
Вестерн «Золото Маккенны» с Грегори Пеком и Омаром Шарифом вышел на экраны в 1969 году. Дербенев написал текст песни для советского дубляжа, а исполнил композицию Валерий Ободзинский. В СССР картину посмотрели 63 миллиона человек.
Эту песню Дербенев написал на музыку Александра Зацепина. Она была записана и исполнена Аллой Пугачевой в 1978 году для кинофильма «Женщина, которая поет». «Песенка про меня» два года подряд входила в топ
Музыку к словам Дербенева написал Вячеслав Добрынин, а исполняли песню и Маша Распутина, и сам Добрынин, и еще несколько поколений артистов.
Сингл Аллы Пугачевой был выпущен фирмой «Мелодия» в 1985 году. Музыку к нему написал композитор Юрий Чернавский. Композицию создали для фильма «Сезон чудес», в котором певица снялась в эпизодической роли.
Песня попала в