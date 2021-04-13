12:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Две маленькие собаки прогнали из дома медведя (видео)
И стали его преследовать.
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Пара маленьких беспородных собак храбро прогнала большого медведя из хозяйского дома в Калифорнии.
Косолапый в поисках еды подкрался к небольшому загородному дому в Парадене, увидел приоткрытую заднюю дверь и проник на кухню, рассказала хозяйка дома Диди Мюллер в соцсети.
Ее любимицы Мей Мей и Сквирт не растерялись, принялись яростно лаять на незваного гостя, а затем бросились вдогонку. Инцидент записали камеры наблюдения, установленные в доме и во дворе.
Мюллер отметила, что всегда оставляет двери приоткрытыми, чтобы собаки могли выходить во двор, когда им заблагорассудится. Медведь пожаловал к ней в дом впервые. По виду, ему было 2−3 года и он «заметно нервничал».
Убегая от собак, мишка остановился возле декоративного пруда во дворе, но Мей Мей и Сквирт настигли его и там. Тогда косолапый поспешил обратно в лес.
Анна Лысенко