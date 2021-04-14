Гигантский кит врезался в лодку и чуть не проглотил туриста

Довольно пугающим инцидентом закончилась туристическая поездка по наблюдению за китами в заливе Алгоа в Южной Африке в начале апреля. В одну из туристических лодок врезался гигантский кит.
По словам очевидцев, под лодкой решила спрятаться от дельфинов стая рыб, а кит, в свою очередь, решил этим воспользоваться и перекусить. Морской гигант выпрыгнул из воды, а затем ударился о шлюпку, сильно ее раскачав. В результате этого удара один из пассажиров — 51-летний Марино Гербаваз, находившийся в туре вместе со своей семьей, упал за борт и оказался почти рядом с китом. Этот жуткий момент на камеру телефона сняла его дочь Джиллиан.
По словам девушки, она заметила отца в воде, а рядом — кита с открытой пастью, заглатывающего добычу. К счастью, все закончилось хорошо, и уже через минуту мужчина самостоятельно добрался до ближайшей лодки, а кит уплыл по своим делам.
Как рассказал владелец фирмы морских экскурсий, удар оказался незначительным, однако лодке потребовался небольшой ремонт, пишет LADBible. Сам упавший в воду турист отметил, что сразу сильно испугался, что кит его проглотит, но свое приключение он считает «захватывающим».