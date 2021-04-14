В соцсетях обсуждают видео с невозмутимым рыбаком посреди горящего поля

В середине апреля в соцсетях начало расходиться видео, которое оказалось реальным воплощением знаменитого мема This is fine с собакой, пьющей чай посреди горящего дома.
На кадрах, снятых журналистами белорусского издания kurjer.info, можно увидеть мужчину, который забрасывает удочку в реку, пока позади него пылает сухая трава и работают пожарные.
По сообщению журналистов, видео было снято 13 апреля у реки Случь, недалеко от города Слуцк в Минской области.
Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швабович подтвердила, что к ним поступило сообщение о возгорании и на место выезжало четыре пожарные машины. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.
Видео с бесстрашным и невозмутимым рыбаком настолько впечатлило пользователей Сети, что моментально стало вирусным и, вполне возможно, скоро может стать самостоятельным мемом.