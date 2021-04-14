Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
10Пасха в условиях пандемии
18«Поехали!»
16:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях обсуждают видео с невозмутимым рыбаком посреди горящего поля

Мужчина решил не менять свои планы несмотря на опасную обстановку

В середине апреля в соцсетях начало расходиться видео, которое оказалось реальным воплощением знаменитого мема This is fine с собакой, пьющей чай посреди горящего дома.

На кадрах, снятых журналистами белорусского издания kurjer.info, можно увидеть мужчину, который забрасывает удочку в реку, пока позади него пылает сухая трава и работают пожарные.

По сообщению журналистов, видео было снято 13 апреля у реки Случь, недалеко от города Слуцк в Минской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швабович подтвердила, что к ним поступило сообщение о возгорании и на место выезжало четыре пожарные машины. Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Видео с бесстрашным и невозмутимым рыбаком настолько впечатлило пользователей Сети, что моментально стало вирусным и, вполне возможно, скоро может стать самостоятельным мемом.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Патрушев: Украина при поддержке США может начать войну в Крыму
Всех прибывающих из-за границы обязали сдавать тесты на COVID
Умер актер и телеведущий Олег Марусев
В Турции отреагировали на решение Москвы ограничить авиаперелеты
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом
Двукратный рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Крыму
Здоровье
Девушка сбежала из порно спустя 8 месяцев и впала в депрессию Бывшая порноактриса рассказала, что не знала об изнанке порноиндустрии, из-за которой сейчас ходит к психологу.
Горячие темы на Авто
Вброс... ну вы поняли. 329
Краудфандинг... Что за зверь такой? 256
Теологию зарегистрировали как отрасль научных знаний 171
токсичные люди 165
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Почему Маркл не пойдёт на похороны принца Филиппа?
Вот что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Пятерка красивейших евреек российского кино. Супер
Леди
Наташа Королева в бикини отрепетировала танец на пляже Певица рассорила поклонников
Дом
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Дизайнеры рассказали, надо ли объединять ли ванную с туалетом
Как правильно повесить картины дома: 5 простых советов
Как выглядит квартира за 65 млн рублей в доме у Кремля (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь