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17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Трое тигрят вышли на первую прогулку в зоопарке Кливленда

Малыши являются представителями разных видов и воспитываются людьми.

14 апреля в зоопарке Кливленда в штате Огайо впервые вывели на прогулку трех тигрят — Луку, Аню и Индру. Эта компания довольно необычна, ведь Аня и Лука — амурские тигры, а Индра — малайский тигр (он отличается более темным окрасом, четкими полосками и более внушительными размерами).

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Все тигрята появились на свет в декабре. Аня и Лука родились в этом же зоопарке, а Индра перебралась к ним из зоопарка Талсы в рамкам программы «План выживания тигров» (SSP). К большому огорчению, от всех тигрят отказались мамы, а потому всю эту дружную компанию сейчас воспитывают специалисты зоопарка.

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Тигренку Ане уже пришлось пережить операцию на глазах — она родилась с врожденной катарактой и почти не могла видеть. Зато сейчас она чувствует себя прекрасно.

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Первая прогулка тигрят в открытом вольере прошла без посетителей, лишь под присмотром сотрудников зоопарка и камер. Но теперь, когда малыши изучили вольер и больше его не боятся, посмотреть на них смогут и посетители.

Екатерина Гура

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