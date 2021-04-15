17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Трое тигрят вышли на первую прогулку в зоопарке Кливленда
Малыши являются представителями разных видов и воспитываются людьми.
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14 апреля в зоопарке Кливленда в штате Огайо впервые вывели на прогулку трех тигрят — Луку, Аню и Индру. Эта компания довольно необычна, ведь Аня и Лука — амурские тигры, а Индра — малайский тигр (он отличается более темным окрасом, четкими полосками и более внушительными размерами).
Все тигрята появились на свет в декабре. Аня и Лука родились в этом же зоопарке, а Индра перебралась к ним из зоопарка Талсы в рамкам программы «План выживания тигров» (SSP). К большому огорчению, от всех тигрят отказались мамы, а потому всю эту дружную компанию сейчас воспитывают специалисты зоопарка.
Тигренку Ане уже пришлось пережить операцию на глазах — она родилась с врожденной катарактой и почти не могла видеть. Зато сейчас она чувствует себя прекрасно.
Первая прогулка тигрят в открытом вольере прошла без посетителей, лишь под присмотром сотрудников зоопарка и камер. Но теперь, когда малыши изучили вольер и больше его не боятся, посмотреть на них смогут и посетители.
Екатерина Гура