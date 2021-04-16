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10:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые показали, как две черные дыры могут искажать друг друга

Если две черные дыры вращаются в двойной системе, то их гравитация искажает траекторию света, исходящего из аккреционного диска.

Исследователи NASA создали визуализацию, которая показывает «танец» двух черных дыр в бинарной системе.

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Недавно астрономы подтвердили, что «парные» черные дыры действительно существуют. По примерным оценкам ученых, на каждую тысячу квазаров во Вселенной приходится один двойной с черными дырами в центре.

В визуализации показаны сверхмассивные черные дыры. Вес одной из них составляет 200 миллионов солнечных масс, а второй — 100 миллионов. Вокруг черных дыр красным и синим цветом показаны их аккреционные диски. Это газ, притягиваемый гравитацией черной дыры из окружающего пространства. Согласно законам физики, он не может «падать» в черную дыру радиально, а вращается вокруг нее по орбите, постепенно приближаясь.

Если две черные дыры вращаются в двойной системе, то их гравитация искажает траекторию света, исходящего из аккреционного диска. Эти «сюрреалистические» искажения можно заметить на видео.

Анна Лысенко

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