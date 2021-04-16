10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дикие кабаны «взяли под контроль» город в Израиле
Они чувствуют здесь себя как дома.
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Третий по величине город Израиля Хайфа уже несколько лет переживает нашествие диких кабанов.
Животные свободно гуляют по улицам вместе с многочисленным потомством, роются в мусоре, отнимают корм у кошек, резвятся с местными собаками, кусают за ноги неосторожных пенсионеров и даже похищают сумки с покупками у зазевавшихся горожан, сообщает The New York Times.
В 2019 году жители Хайфы сообщили городским властям о 1328 встречах с кабанами, что почти на 40 процентов больше, чем в 2015 году. Данные за 2020 год власти города пока не сообщают, но местные жители говорят, что во время коронавирусного «затишья» животных стало еще больше.
Кабаны стали предметом горячих обсуждений горожан. Одни недовольны таким соседством, другие находят животных очаровательными и считают изюминкой города.
Хайфа расположена на склонах горы Кармель,
Анна Лысенко