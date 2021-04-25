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День в истории: 25 апреляНачало строительства Суэцкого канала, свержение фашистского режима в Португалии, землетрясение в Непале и другие события
Фоторепортажи
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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 25 апреля

Начало строительства Суэцкого канала, свержение фашистского режима в Португалии, землетрясение в Непале и другие события этого дня в истории.

162 года с начала строительства Суэцкого канала

Первые данные о канале, соединяющем Нил с Красным морем, были зафиксированы еще во втором тысячелетии до нашей эры. Тогда он носил название «Канал фараонов». За все это время канал не раз разрушался, восстанавливался и достраивался.

А вот история непосредственно Суэцкого канала началась 25 апреля 1859 года. Именно тогда в Египте по проекту французского дипломата Фердинанда де Лессепса началось строительство судоходного канала, соединяющего Средиземное море с Красным. В египетских документах это строительство называли важнейшим событием века.

Благодаря Суэцкому каналу путь из Европы в Азию по морю удалось сократить на восемь тысяч километров. Строительство продолжалось более 10 лет — канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года. С тех пор Суэцкий канал также не раз восстанавливался и перестраивался. Сегодня он является одним из ключевых морских путей в мире.

Источник: РИА "Новости"

Основан Московский монетный двор Гознака

«Денежные дворы» впервые появились в России еще в XIV веке и располагались в княжеских городах — Новгороде, Москве, Пскове, Рязани, Твери и других. Со временем многие из них были закрыты, а в XVIII веке, когда столицей государства стал Петербург, Петр I «перевез» туда главный, и к тому времени уже единственный, «денежный двор» из Москвы.

Новый Московский монетный двор по приказу народного комиссариата финансов СССР был основан в нынешней столице лишь 25 апреля 1942 года. Именно эту дату и принято считать днем образования Московского монетного двора Гознака. Кстати, в состав объединения «Гознак» Московский монетный двор входит с 1995 года.

Источник: AP 2020

Победа «Революции гвоздик» и свержение фашистского режима в Португалии

25 апреля 1974 года в ходе военного переворота в Лиссабоне подпольной армейской организацией «Движение капитанов» был свергнут фашистский режим «Новое государство», существовавший в стране с 1933 года и сделавший Португалию беднейшей страной Запада. После свержения действующей власти в стране начало действовать временное правительство, после чего военные провели выборы и передали власть политическим партиям. По новой конституции в Португалии провозглашалась либеральная демократия с элементами социализма.

Этот военный переворот в Португалии вошел в историю под названием «Революция гвоздик». По легенде, местная цветочница опустила гвоздику в ствол винтовки проходящего мимо солдата. Ее примеру последовали и другие жители Лиссабона и принялись дарить военным красные гвоздики, которых в городе было предостаточно благодаря сезону их цветения.

Источник: AP 2020

Крушение поезда в Амагасаки

25 апреля 2005 года запомнился жителям Японии большой трагедией. Экспресс-поезд 5418M компании West Japan Railway Company, шедший по расписанию к станции Досисамаэ через линии Тодзай и Гаккентоси, сошел с рельсов недалеко от станции Амагасаки.

Поезд вылетел с дорожного полотна и врезался в жилой дом. В тот момент в семи вагонах находилось не менее 700 человек. В результате катастрофы погибли 107 человек (106 пассажиров и машинист), 562 человеа получили различные ранения. Крушение поезда в Амагасаки стало самым масштабным по числу жертв в современной истории страны.

Источник: AP 2020

Серия мощных землетрясений в Непале

Весной 2015 года на территории Непала произошла серия крупных землетрясений, первое и самое мощное из которых случилось 25 апреля. Подземные толчки различной интенсивности продолжались до 28 апреля. Сильнее всего они ощущались в столице Непала Катманду и на Джомолунгме, где спровоцировали сход снежных лавин, в результате чего погибли не менее 19 альпинистов.

Всего в результате землетрясений в Непале погибли более 8 тысяч человек и около 15 тысяч были ранены. Природная катастрофа также унесла жизни 69 человек в Индии и 25 — в Китае.

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