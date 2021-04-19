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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 19 апреля

Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, первый Бостонский марафон и другие события этого дня в истории.

Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России

19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала Высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Манифест был подготовлен князем Потемкиным.

В борьбе за Крымский полуостров на протяжении долгих лет главным соперником России оставалась Турция. Она держала Крым в вассальной зависимости.

В 1770—1780-х годах продолжилось усиление позиций России в Северном Причерноморье. В этот момент последний крымский хан отрекся от престола и скрылся под защиту русской армии. В результате враждебно настроенная по отношению к России татарская знать бежала в Турцию. А на полуострове начался экономический и политический хаос, который способствовал присоединению Крыма к России.

Первый Бостонский марафон

Старейший в мире марафон в Бостоне впервые был проведен 19 апреля 1897 года. С тех пор каждый третий понедельник апреля проводятся забеги на 42 километра 200 метров.

Сейчас Бостонский марафон входит в число шести крупнейших марафонов планеты. Трасса проходит через восемь городов штата Массачусетс.

Чтобы попасть на марафон, нужно подтвердить свою квалификацию на другом сертифицированном марафоне и уложиться в установленный лимит времени. Преодолеть дистанцию нужно как минимум на пять минут быстрее норматива, установленного для каждой возрастной категории.

Без квалификации можно попасть в Бостон только через благотворительные программы или через спонсоров. Постоянным участникам со стажем от 10 лет выделяются отдельные квоты.

Источник: РИА "Новости"

Основано добровольное спортивное общество «Спартак»

19 апреля 1935 года Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак». В тот же день были утверждены устав и положение Общества, а также эмблема и цвет формы: красные футболки с белой поперечной полосой на груди и спине шириной 8,5 см. Эмблему и имя московскому «Спартаку» придумал отец-основатель этого Общества Николай Старостин.

Вскоре «Спартак» стал крупнейшим в СССР добровольным спортивным обществом. Всего через год в его составе насчитывалось свыше 2 тысяч коллективов, в которых занимались больше 80 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Организовано Главное управление контрразведки «Смерш»

19 апреля 1943 года Постановлением Совнаркома СССР Управление особых отделов и Морской отдел были изъяты из ведения НКВД. На их базе образовывались Главное управление контрразведки НКО «Смерш» («Смерть шпионам») и Управление контрразведки «Смерш» Наркомата ВМФ.

На органы «Смерша» были возложены задачи по борьбе со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок, борьбе с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии, дезертирством и членовредительством на фронтах. В военной контрразведке состояло несколько тысяч человек.

За годы войны членами «Смерш» было обезврежено более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч диверсантов и свыше шести тысяч террористов.

В мае 1946 года в результате реформы, проходившей в наркоматах госбезопасности и внутренних дел, органы контрразведки «Смерш» были реорганизованы в особые отделы и переданы в ведение Министерства государственной безопасности СССР.

Источник: РИА "Новости"

С конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101»

19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в Советском Союзе «копейкой». Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124».

На момент начала производства «ВАЗ-2101» был одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей. Вскоре «копейка» стала настоящим народным автомобилем в СССР.

За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий». За все время производства (с 1970 по 1984 годы) было создано более 2,5 миллионов «копеек».

Источник: AP 2020

Катастрофа Boeing 737 под Давао

19 апреля 2000 года произошла крупнейшая авиакатастрофа на Филиппинах. На острове Самал при заходе на посадку в аэропорт Давао потерпел катастрофу Boeing 737−2H4 компании Air Philippines, в результате чего погиб 131 человек.

Свидетели на земле сообщили, что слышали взрыв в небе и видели дым, выходящий из самолета до того, как тот врезался в землю.

В официальном отчете виновником катастрофы был признан экипаж, который в условиях облачности снизился ниже безопасной высоты. В ответ на расследование родственники погибших подали в суд на авиакомпанию, заявив, что самолет был неисправен. Страховые компании согласились на выплату компенсации в 165 миллионов долларов США для урегулирования судебных исков.

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