00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 19 апреля
Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России, первый Бостонский марафон и другие события этого дня в истории.
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19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала Высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Манифест был подготовлен князем Потемкиным.
В борьбе за Крымский полуостров на протяжении долгих лет главным соперником России оставалась Турция. Она держала Крым в вассальной зависимости.
В 1770—1780-х годах продолжилось усиление позиций России в Северном Причерноморье. В этот момент последний крымский хан отрекся от престола и скрылся под защиту русской армии. В результате враждебно настроенная по отношению к России татарская знать бежала в Турцию. А на полуострове начался экономический и политический хаос, который способствовал присоединению Крыма к России.
Старейший в мире марафон в Бостоне впервые был проведен 19 апреля 1897 года. С тех пор каждый третий понедельник апреля проводятся забеги на 42 километра 200 метров.
Чтобы попасть на марафон, нужно подтвердить свою квалификацию на другом сертифицированном марафоне и уложиться в установленный лимит времени. Преодолеть дистанцию нужно как минимум на пять минут быстрее норматива, установленного для каждой возрастной категории.
Без квалификации можно попасть в Бостон только через благотворительные программы или через спонсоров. Постоянным участникам со стажем от 10 лет выделяются отдельные квоты.
19 апреля 1935 года Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное
Вскоре «Спартак» стал крупнейшим в СССР добровольным спортивным обществом. Всего через год в его составе насчитывалось свыше 2 тысяч коллективов, в которых занимались больше 80 тысяч человек.
19 апреля 1943 года Постановлением Совнаркома СССР Управление особых отделов и Морской отдел были изъяты из ведения НКВД. На их базе образовывались Главное управление контрразведки НКО «Смерш» («Смерть шпионам») и Управление контрразведки «Смерш» Наркомата ВМФ.
На органы «Смерша» были возложены задачи по борьбе со шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок, борьбе с предательством и изменой Родине в частях и учреждениях Красной Армии, дезертирством и членовредительством на фронтах. В военной контрразведке состояло несколько тысяч человек.
В мае 1946 года в результате реформы, проходившей в наркоматах госбезопасности и внутренних дел, органы контрразведки «Смерш» были реорганизованы в особые отделы и переданы в ведение Министерства государственной безопасности СССР.
19 апреля 1970 года со сборочного конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», прозванный в Советском Союзе «копейкой». Прототипом «копейки» был «ФИАТ-124».
На момент начала производства «ВАЗ-2101» был одним из наиболее современных и надежных отечественных автомобилей. Вскоре «копейка» стала настоящим народным автомобилем в СССР.
За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий». За все время производства (с 1970 по 1984 годы) было создано более 2,5 миллионов «копеек».
19 апреля 2000 года произошла крупнейшая авиакатастрофа на Филиппинах. На острове Самал при заходе на посадку в аэропорт Давао потерпел катастрофу Boeing 737−2H4 компании Air Philippines, в результате чего погиб 131 человек.
Свидетели на земле сообщили, что слышали взрыв в небе и видели дым, выходящий из самолета до того, как тот врезался в землю.
В официальном отчете виновником катастрофы был признан экипаж, который в условиях облачности снизился ниже безопасной высоты. В ответ на расследование родственники погибших подали в суд на авиакомпанию, заявив, что самолет был неисправен. Страховые компании согласились на выплату компенсации в 165 миллионов долларов США для урегулирования судебных исков.