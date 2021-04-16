17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сибирские ученые случайно изобрели беспохмельную водку
Но выпускать ее пока не планируют
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В Новосибирске ученые Николай Баранов и Оксана Афанасьева, работающие над лекарством для диабетиков, случайно создали беспохмельную водку.
Основные эксперименты ученые проводили с ягелем, который отлично выводит из организма токсины. Из него выделили олигосахариды, которые стали смешивать с различными жидкостями, в том числе и с водкой.
В ходе исследования ученые обнаружили, что получившийся напиток сохранил градусы и эйфорический эффект, но при этом токсическое действие алкоголя сократилось в
Своим открытием ученые поделились с журналистами, но уточнили, что заниматься выпуском «улучшенной» водки не собираются, и продолжают работать над созданием биодобавки для коррекции метаболических нарушений при сахарном диабете, сообщает
Екатерина Гура