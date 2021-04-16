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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дайвер выловил в реке обручальное кольцо и нашел его владельца на следующий день

Владелец пытался разыскать украшение самостоятельно.

Дайвер Карл Блай в середине апреля плавал в Американской реке в районе Сакраменто, когда увидел на дне золотое обручальное кольцо. Добравшись домой он поделился фото своей находки на Facebook и уже на следующий день нашелся владелец украшения.

Оказалось, что кольцо в реке потерял местный житель по имени Адам Папини. Украшение соскользнуло с пальца, когда он нырнул в реку. В течение недели Адам безуспешно искал кольцо на дне, но так ничего и не нашел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато удача улыбнулась Блаю, который уже не первый раз возвращает людям потерянные в водоемах ценности.

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Мужчины встретились лично, и Карл передал Адаму найденное кольцо. Как признался последний, он уже не надеялся увидеть своего украшения и теперь считает дайвера своим героем, сообщает CBS Sacramento.

Екатерина Гура

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