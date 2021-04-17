14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пейзажный бассейн в Дубае установил рекорд высоты
Он расположен на 77 этаже небоскреба.
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Необычный открытый пейзажный бассейн на крыше небоскреба Address Beach Resort в Дубае попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Он построен на высоте почти 300 метров. Ни один другой бассейн в мире не расположен так высоко.
Площадь бассейна составляет около 560 квадратных метров, благодаря чему он больше напоминает крупное «небесное» озеро. А вот глубина бассейна небольшая — всего 1,2 метра в самой глубокой точке.
С крыши 77 этажа открывается панорамный вид на главные достопримечательности города и Персидский залив.
Address Beach Resort — одна из
Анна Лысенко