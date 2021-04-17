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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пейзажный бассейн в Дубае установил рекорд высоты

Он расположен на 77 этаже небоскреба.

Необычный открытый пейзажный бассейн на крыше небоскреба Address Beach Resort в Дубае попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Он построен на высоте почти 300 метров. Ни один другой бассейн в мире не расположен так высоко.

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Площадь бассейна составляет около 560 квадратных метров, благодаря чему он больше напоминает крупное «небесное» озеро. А вот глубина бассейна небольшая — всего 1,2 метра в самой глубокой точке.

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С крыши 77 этажа открывается панорамный вид на главные достопримечательности города и Персидский залив.

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Address Beach Resort — одна из башен-близнецов, соединенная с Address Beach Residences «мостами» с 1 по 13 и с 63 по 77 этаж. В здании находятся гостиничные номера и апартаменты.

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