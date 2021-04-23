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00:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 23 апреля

Выход первого номера журнала «Современник», самое масштабное наводнение в истории Москвы и другие памятные события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

Всемирный день книги и авторского права

Сегодня отмечается Всемирный день книги и авторского права. Этот ежегодный праздник был учрежден на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года, а впервые отметили его в апреле 1996 года. День книги сразу получил статус всемирного, с каждым годом количество стран, отмечающих его, только увеличивается.

Праздник был создан с целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учетом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надежным способом его сохранения. В резолюции отмечается эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.

Существует традиция каждый год выбирать Мировую столицу книги. В 2021 году этот почетный титул был присвоен городу Тбилиси.

Первый номер журнала «Современник»

23 апреля (11 апреля по старому стилю) 1836 года в Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного Александром Сергеевичем Пушкиным. Раздел поэзии первого номера содержал стихи Пушкина, Жуковского, Вяземского, Давыдова, Баратынского, Тютчева и других авторов. В разделе прозы основное место занимали произведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, а также рассказы других авторов, статьи Давыдова, Вяземского и Одоевского.

Поскольку журнал издавался в тяжелых цензурных условиях, произведения авторов постоянно запрещались, некоторые пропускались урезанными или с искажениями. Помимо стихов и прозы, в журнале публиковались критические, исторические, этнографические и другие материалы.

Первый в Америке киносеанс

Ровно 125 лет назад, спустя четыре месяца после первого киносеанса в Париже, в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс. Фильмы были довольно примитивными с технической точки зрения. Впервые кино снискало себе популярность только после появления в 1903 году художественного фильма в одной части «Большое ограбление поезда».

Одно из самых больших наводнений в Москве

В 1908 году в этот день в Москве произошло одно из самых масштабных наводнений в истории этого года. Из-за аномально теплой погоды обильно выпавший зимой снег стал резко таять. В итоге была затоплена почти пятая часть всей Москвы того времени.

Хотя гораздо больше известны регулярные наводнения в Санкт-Петербурге, Москва конца XIX и начала XX века тоже нередко страдала от этого бедствия. Наводнения в Москве и ее окрестностях происходили практически каждый год. Но максимальный ущерб городу стихия нанесла именно в конце апреля 1908 года.

Учреждение Олимпийского комитета СССР

23 апреля 1951 года был учрежден Олимпийский комитет СССР. Это была общественная организация, представлявшая советский спорт в международном олимпийском движении. 7 мая 1951 года 45-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК) вынесла решение о приеме Олимпийского комитета СССР в члены МОК, объединявшего в то время 53 страны.

День рождения Сергея Прокофьева

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения одного из наиболее значительных русских композиторов XX века Сергея Сергеевича Прокофьева. Он не только писал во всех современных ему жанрах музыки, но и создал собственный новаторский стиль. Его перу принадлежат 8 опер, 8 балетов, 7 симфоний и другие оркестровые сочинения, 9 концертов для сольного инструмента с оркестром, 9 фортепианных сонат, оратории и кантаты, камерные вокальные и инструментальные сочинения, музыка для кино и театра.

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