00:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 23 апреля
Выход первого номера журнала «Современник», самое масштабное наводнение в истории Москвы и другие памятные события этого дня в истории.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Сегодня отмечается Всемирный день книги и авторского права. Этот ежегодный праздник был учрежден на 28-й сессии ЮНЕСКО 15 ноября 1995 года, а впервые отметили его в апреле 1996 года. День книги сразу получил статус всемирного, с каждым годом количество стран, отмечающих его, только увеличивается.
Праздник был создан с целью просвещения и развития культурных традиций, а также с учетом того, что книги являются наиболее важным средством распространения знания и самым надежным способом его сохранения. В резолюции отмечается эффективность проведения в этот день книжных выставок и ярмарок.
Существует традиция каждый год выбирать Мировую столицу книги. В 2021 году этот почетный титул был присвоен городу Тбилиси.
23 апреля (11 апреля по старому стилю) 1836 года в Петербурге вышел первый номер литературного и
Поскольку журнал издавался в тяжелых цензурных условиях, произведения авторов постоянно запрещались, некоторые пропускались урезанными или с искажениями. Помимо стихов и прозы, в журнале публиковались критические, исторические, этнографические и другие материалы.
Ровно 125 лет назад, спустя четыре месяца после первого киносеанса в Париже, в
В 1908 году в этот день в Москве произошло одно из самых масштабных наводнений в истории этого года.
Хотя гораздо больше известны регулярные наводнения в
23 апреля 1951 года был учрежден Олимпийский комитет СССР. Это была общественная организация, представлявшая советский спорт в международном олимпийском движении. 7 мая 1951 года 45-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК) вынесла решение о приеме Олимпийского комитета СССР в члены МОК, объединявшего в то время 53 страны.
Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения одного из наиболее значительных русских композиторов XX века Сергея Сергеевича Прокофьева. Он не только писал во всех современных ему жанрах музыки, но и создал собственный новаторский стиль. Его перу принадлежат 8 опер, 8 балетов, 7 симфоний и другие оркестровые сочинения, 9 концертов для сольного инструмента с оркестром, 9 фортепианных сонат, оратории и кантаты, камерные вокальные и инструментальные сочинения, музыка для кино и театра.