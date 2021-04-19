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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Палеонтологи нашли крошечный след стегозавра

Животное было размером с кошку.

Источник: Xing et al., Palaios, 2021

Международная группа палеонтологов отыскала самый маленький из известных следов стегозавра.

Разные виды стегозавров существовали 155—145 млн лет назад. У них были длинные шея и хвост, а вдоль хребта росли похожие на шипы костяные пластины.

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След маленького стегозавра сохранился в камне в китайской провинции Синьцзян. Его длина — всего 5,7 сантиметра, тогда как длина «взрослых» следов стегозавров составляет от 30 до 50 сантиметров. Сам детеныш динозавра при таком размере стопы был не больше кошки, говорят палеонтологи в работе, опубликованной в Palaios.

Находка подсказала ученым, что детеныши стегозавров могли ходить не так, как взрослые. Динозавры при ходьбе сначала ступали на пятку, как люди, но маленький стегозавр ступал примерно так же, как кошка. Это может означать, что маленькие динозавры были легкими и ловкими и могли передвигаться очень быстро даже на носочках. Но эту гипотезу нужно еще подтвердить.

Фотографии следа облетели соцсети и вызвали у пользователей умиление. «Крошка-стег», — комментируют подписчики. «Такой милый малыш, но держитесь подальше от его хвоста», — шутят читатели. «Вы только посмотрите, какая у него была ножка», «Размером с кошку! Я хочу такого питомца», — добавляют пользователи.

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