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18:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Овца, дважды застрявшая в траншее, превратилась в мем

Многие узнают в ней себя.

Пользователи Сети массово делятся видеороликом «бесполезного» спасения овцы, которое мгновенно превратилось в мем и стало воплощать некоторые не лучшие черты человеческой природы.

В ролике мальчик заметил овцу, провалившуюся в узкую траншею возле дороги. Она не могла выбраться сама, поэтому школьник ухватил ее за заднюю ногу и начал тащить.

Вскоре овца оказалась на свободе. Она ускакала от своего спасителя, чтобы тут же угодить назад в траншею.

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«Я по жизни», — подписал видео разместивший его Викториано Айзпуру из Аргентины. За 2 дня с момента публикации ролик посмотрели уже 25,5 млн человек.

Как стало известно позже, животное все же спасли.

Пользователи все как один согласились, что неудачливая овца — метафора умения людей наступать на одни и те же грабли или опять попадать в неприятности. «Ой, смотрите, да это же все мы», — комментируют подписчики.

«Это я прыгаю из одних отношений в другие», «Так я чиню компьютер родителей», «Траншея — это коронавирус. Овца — это мы», «Овца: “Я, блин, снова это сделаю”», — шутят комментаторы.

Анна Лысенко

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