В Швейцарии заблудившаяся кошка поднялась за туристами на вершину горы

Сирил и Эрик Рорер из швейцарского города Заксельн в середине апреля совершали восхождение на гору Бритсен, когда услышали рядом мяуканье и увидели кошку. Судя по всему, животное забрело далеко от цивилизации, очутилось на склоне горы и, не желая оставаться в одиночестве, последовало за туристами прямо на вершину.
По словам Рорер, кошку они заметили на высоте около 1200 метров. Она выглядела испуганной и растерянной. Туристы решили, что дойдут до вершины и заберут кошку с собой на обратном пути. Но у животного были свои планы на этот счет.
Она не захотела оставаться в одиночестве и последовала за братьями на вершину. Иногда она выбивалась из сил, а ее лапы сильно замерзали, и тогда Рорер несли ее на руках или в рюкзаке за спиной.
Почти у самой вершины Сирил и Эрик встретили туристическую группу, которая возвращалась на станцию и согласилась забрать уставшее животное с собой.
Оказалось, что кошка пропала четыре дня назад из своего дома в соседнем городе и увязалась за другими туристами. Судя по всему, она трижды поднималась на вершину горы за людьми за последние два дня. К счастью, владельцы кошки нашлись сразу, а потому пушистая путешественница была немедленно возвращена домой, пишет Metro.