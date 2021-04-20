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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швейцарии заблудившаяся кошка поднялась за туристами на вершину горы

Она просто не хотела оставаться в одиночестве.

Сирил и Эрик Рорер из швейцарского города Заксельн в середине апреля совершали восхождение на гору Бритсен, когда услышали рядом мяуканье и увидели кошку. Судя по всему, животное забрело далеко от цивилизации, очутилось на склоне горы и, не желая оставаться в одиночестве, последовало за туристами прямо на вершину.

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По словам Рорер, кошку они заметили на высоте около 1200 метров. Она выглядела испуганной и растерянной. Туристы решили, что дойдут до вершины и заберут кошку с собой на обратном пути. Но у животного были свои планы на этот счет.

Она не захотела оставаться в одиночестве и последовала за братьями на вершину. Иногда она выбивалась из сил, а ее лапы сильно замерзали, и тогда Рорер несли ее на руках или в рюкзаке за спиной.

Почти у самой вершины Сирил и Эрик встретили туристическую группу, которая возвращалась на станцию и согласилась забрать уставшее животное с собой.

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Оказалось, что кошка пропала четыре дня назад из своего дома в соседнем городе и увязалась за другими туристами. Судя по всему, она трижды поднималась на вершину горы за людьми за последние два дня. К счастью, владельцы кошки нашлись сразу, а потому пушистая путешественница была немедленно возвращена домой, пишет Metro.

Екатерина Гура

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