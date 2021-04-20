18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Группа ABBA представит новые песни и отправится в тур в виде голограммы
Сами участники останутся дома
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Шведская
Теперь, когда мир начинает понемногу приходить в себя и возвращаться к нормальной жизни, возвращаются и концерты. Бьорн Ульвеус подтвердил журналистам, что тур намечен на 2022 год и сейчас идет большая подготовка к нему. Поскольку всем участникам уже за семьдесят, то в тур самостоятельно они, конечно, не поедут. Для представления были специально созданы их голограммы, которые и будут радовать поклонников по всему миру новыми песнями и старыми хитами, пишет Dazed.
Екатерина Гура