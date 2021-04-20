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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Группа ABBA представит новые песни и отправится в тур в виде голограммы

Сами участники останутся дома из-за преклонного возраста.

Источник: AP 2020

Шведская поп-группа ABBA готовится к мировому турне, правда, увидеть живьем знаменитую четверку не получится — вместо них на сцене будут выступать голограммы.

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Шоу-тур ABBAtars был запланирован еще на 2019 год, специально для него Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад воссоединились в студии и записали несколько новых композиций. Правда, ни релиз песен, ни сам тур так и не состоялись.

Теперь, когда мир начинает понемногу приходить в себя и возвращаться к нормальной жизни, возвращаются и концерты. Бьорн Ульвеус подтвердил журналистам, что тур намечен на 2022 год и сейчас идет большая подготовка к нему. Поскольку всем участникам уже за семьдесят, то в тур самостоятельно они, конечно, не поедут. Для представления были специально созданы их голограммы, которые и будут радовать поклонников по всему миру новыми песнями и старыми хитами, пишет Dazed.

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Екатерина Гура

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