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19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Британии чемпионат городских глашатаев впервые пройдет в тишине

В этом году судьи будут оценивать только содержание текстов

Традиционный Национальный чемпионат городских глашатаев в Великобритании впервые в истории будет проходить в письменной форме. Раньше судьи оценивали выступления участников по таким критериям, как громкость, ясность речи, дикция, интонация и содержание.

Городские глашатаи были служащими королевского двора или государственного органа, и от их имени делали различные официальные заявления и сообщали важные для государства новости. Древнюю традицию сейчас поддерживают в форме национального конкурса.

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Участники чемпионата обычно надевают традиционную форму для церемоний, берут в руки колокольчики и произносят заранее подготовленный текст, а судьи определяют, чье выступление самое впечатляющее.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен, а в этом году он будет проводиться в адаптированном виде — судьи будут оценивать только тексты выступлений. Изначально планировалось, что участники будут записывать на видео свои выступления, но качество этих записей сильно разнилось, поэтому провести объективную оценку у судей не получилось.

Тема этого года — природа и окружающая среда. Участникам нужно раскрыть ее всего в 140 словах. Победителя чемпионата объявят 13 мая, пишет The Guardian.

Все средства, собранные во время чемпионата, пойдут на счет благотворительной организации, которая оказывает психологическую помощь через текстовые сообщения.

Екатерина Гура

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