19:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Британии чемпионат городских глашатаев впервые пройдет в тишине
В этом году судьи будут оценивать только содержание текстов
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Традиционный Национальный чемпионат городских глашатаев в Великобритании впервые в истории будет проходить в письменной форме. Раньше судьи оценивали выступления участников по таким критериям, как громкость, ясность речи, дикция, интонация и содержание.
Городские глашатаи были служащими королевского двора или государственного органа, и от их имени делали различные официальные заявления и сообщали важные для государства новости. Древнюю традицию сейчас поддерживают в форме национального конкурса.
Участники чемпионата обычно надевают традиционную форму для церемоний, берут в руки колокольчики и произносят заранее подготовленный текст, а судьи определяют, чье выступление самое впечатляющее.
В прошлом году
Тема этого года — природа и окружающая среда. Участникам нужно раскрыть ее всего в 140 словах. Победителя чемпионата объявят 13 мая, пишет The Guardian.
Все средства, собранные во время чемпионата, пойдут на счет благотворительной организации, которая оказывает психологическую помощь через текстовые сообщения.
Екатерина Гура