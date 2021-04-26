11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Сможете ли вы защитить себя от радиации?
26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Разрушенный реактор ЧАЭС надежно спрятан под новым саркофагом, но радиация из мира не исчезла.
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26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Разрушенный реактор ЧАЭС надежно спрятан под новым саркофагом, но радиация из мира не исчезла.
Пройдите тест и узнайте, насколько вы ориентируетесь в вопросах радиационной безопасности.
Анна Лысенко