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20Тяжелый атом: что происходит в зоне отчуждения
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
11:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Сможете ли вы защитить себя от радиации?

26 апреля исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Разрушенный реактор ЧАЭС надежно спрятан под новым саркофагом, но радиация из мира не исчезла.

Пройдите тест и узнайте, насколько вы ориентируетесь в вопросах радиационной безопасности.

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Анна Лысенко

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