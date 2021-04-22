15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые подсчитали количество пузырьков в стакане пива
Именно пузырьки переносят вкус и запах напитка
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Французские ученые во главе с химиком Жераром
Как известно, пузырьки являются одной из самых важных составляющих пива, ведь именно они отвечают за вкус и запах напитка. Образуются они при взаимодействии углекислого газа с дефектами стекла. Сам же углекислый газ может появляться как в процессе холодной ферментации при производстве пива, так и быть искусственно добавлен непосредственно перед розливом.
В ходе эксперимента исследователи наливали в бокал пиво стандартной температуры 5,5 градусов и следили за образованием и размером пузырьков.
А в одном бокале шампанского пузырьков образуется около миллиона, пишет Science Daily.
Екатерина Гура