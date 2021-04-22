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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые подсчитали количество пузырьков в стакане пива

Именно пузырьки переносят вкус и запах напитка

Источник: Timothy Dykes/CC0
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Французские ученые во главе с химиком Жераром Лигер-Беларом провели исследование и подсчитали количество пузырьков в стакане пива. За основу они взяли стакан лагера в 250 мл.

Как известно, пузырьки являются одной из самых важных составляющих пива, ведь именно они отвечают за вкус и запах напитка. Образуются они при взаимодействии углекислого газа с дефектами стекла. Сам же углекислый газ может появляться как в процессе холодной ферментации при производстве пива, так и быть искусственно добавлен непосредственно перед розливом.

В ходе эксперимента исследователи наливали в бокал пиво стандартной температуры 5,5 градусов и следили за образованием и размером пузырьков.

Согласно подсчетам ученых, в стандартном бокале пива может быть от 200 тысяч до 2 миллионов пузырьков.

А в одном бокале шампанского пузырьков образуется около миллиона, пишет Science Daily.

Екатерина Гура

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