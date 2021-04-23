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13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ядовитая рыба фугу заполонила Средиземное море

Ее все чаще можно встретить у берегов Турции, Испании и Италии.

Ядовитая рыба фугу, она же рыба-шар из семейства иглобрюхих, всегда была обитателем теплых вод Индийского и Тихого океанов, но в последние годы облюбовала Средиземное море.

Все чаще ее можно встретить у берегов Испании, Италии и Турции. В середине апреля турецкие рыбаки обнаружили десятки этих рыб неподалеку от побережья Анталии, что вызвало беспокойство относительно грядущего купального сезона.

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По словам ихтиолога Дениза Айаса из турецкого университета Мерсина, ядовитая рыба переместилась в район Средиземноморья из-за глобального потепления. Она начала появляться в регионе около 30 лет назад, а теперь является здесь почти обычным обитателем.

В печени и икре этих рыб содержится смертельный яд тетродотоксин, который парализует мышцы и вызывает смерть от удушья.

Встреча с фугу в море для человека не представляет опасности, но поскольку рыба все чаще стала попадать на крючок рыболовов, то это уже серьезный повод для беспокойства. В 2020 году в Турции умерли девять человек, которые по неосторожности употребили в пищу ядовитую фугу. Специалисты просят людей внимательно отнестись к предостережениям и не пробовать такой улов на вкус.

Известно, что в Японии и Корее блюда из фугу являются деликатесом и пользуются большой популярностью, но готовят ее по определенным правилам, нарушение которых также приводит к смертельным исходам, пишет Haberler.

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