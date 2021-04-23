13:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ядовитая рыба фугу заполонила Средиземное море
Ее все чаще можно встретить у берегов Турции, Испании и Италии.
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Ядовитая рыба фугу, она же
Все чаще ее можно встретить у берегов Испании, Италии и Турции. В середине апреля турецкие рыбаки обнаружили десятки этих рыб неподалеку от побережья Анталии, что вызвало беспокойство относительно грядущего купального сезона.
По словам ихтиолога Дениза Айаса из турецкого университета Мерсина, ядовитая рыба переместилась в район Средиземноморья
Встреча с фугу в море для человека не представляет опасности, но поскольку рыба все чаще стала попадать на крючок рыболовов, то это уже серьезный повод для беспокойства. В 2020 году в Турции умерли девять человек, которые по неосторожности употребили в пищу ядовитую фугу. Специалисты просят людей внимательно отнестись к предостережениям и не пробовать такой улов на вкус.
Известно, что в Японии и Корее блюда из фугу являются деликатесом и пользуются большой популярностью, но готовят ее по определенным правилам, нарушение которых также приводит к смертельным исходам, пишет Haberler.
Екатерина Гура