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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Инженер из Южной Кореи создал музыкальную колонку с «танцующей» жидкостью

Выглядит это гипнотически.

Художник и робототехник из Южной Кореи Дакд Джунг разработал необычную Bluetooth-колонку с визуализатором из ферромагнитной жидкости, которая находится в стеклянном контейнере и двигается в такт музыке.

Ферромагнитная жидкость поляризуется под воздействием магнитного поля, которое образуется от работы электромагнита, встроенного в корпус. Темп движения жидкости зависит от частоты изменения магнитного поля, в данном случае, от темпа воспроизводимой музыки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда играет музыка, жидкость в колбе начинает «танцевать» и менять свою форму, что выглядит абсолютно завораживающе.

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Сам корпус колонки Дакд Джунг распечатал на 3D-принтере. Помимо контейнера с ферромагнитной жидкостью и электромагнита, внутри колонки встроены три динамика, усилитель звука и модуль Bluetooth, а на лицевой панели есть регуляторы громкости и частоты, пишет Gizmodo.

Екатерина Гура

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