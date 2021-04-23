19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Инженер из Южной Кореи создал музыкальную колонку с «танцующей» жидкостью
Выглядит это гипнотически.
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Художник и робототехник из Южной Кореи Дакд Джунг разработал необычную
Ферромагнитная жидкость поляризуется под воздействием магнитного поля, которое образуется от работы электромагнита, встроенного в корпус. Темп движения жидкости зависит от частоты изменения магнитного поля, в данном случае, от темпа воспроизводимой музыки.
Когда играет музыка, жидкость в колбе начинает «танцевать» и менять свою форму, что выглядит абсолютно завораживающе.
Сам корпус колонки Дакд Джунг распечатал на 3D-принтере. Помимо контейнера с ферромагнитной жидкостью и электромагнита, внутри колонки встроены три динамика, усилитель звука и модуль Bluetooth, а на лицевой панели есть регуляторы громкости и частоты, пишет Gizmodo.
Екатерина Гура