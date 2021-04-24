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10:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии нашли коалу с разноцветными глазами

Такие животные встречаются очень редко.

Недалеко от гавани Порт-Стивенс в Австралии живет коала с разноцветными глазами. Один глаз у нее обычного карего цвета, а второй — ярко-голубой.

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Необычное животное недавно обнаружили сотрудники местного заповедника. Сейчас коала, которой дали кличку Тухи, проходит курс лечения от хламидиоза, но с ней все будет хорошо.

Разные глаза животного — это результат гетерохромии, которая возникает из-за недостатка или переизбытка пигмента меланина. Она может быть генетической или приобретенной.

По словам ветеринаров, в местных популяциях диких животных гетерохромия встречается очень редко, так что Тухи — действительно уникальная «личность» среди коал Нового Южного Уэльса.

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