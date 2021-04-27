Polmadie Burn in Glasgow - pic seen on FB !— Colin (@AbsntFriends) April 23, 2021
Toxic SNP indeed. ? pic.twitter.com/R2UZadgS2R
17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Река в Шотландии стала ярко-желтой
Всему виной химические отходы
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В соцсетях появились снимки реки Полмади Берн в Глазго, которая приобрела
Экологи обнаружили в пожелтевшей реке опасный уровень оксида хрома — токсичного вещества, которое может вызывать воспаление легких, аллергические реакции на коже, повреждение почек и рак легких.
Шотландское агентство по охране окружающей среды (SEPA) заявило, что токсичные отходы попали в реку с закрытого в 1967 году химического завода Шоуфилда. Сообщается, что опасные химические вещества были зарыты в земле недалеко от Полмади Берн. В течение многих лет в этом районе проводится обеззараживание, чтобы избавиться от потенциально опасного промышленного хрома, однако в этом году токсичные вещества
Сообщается, что река стала менять свой цвет еще в
Экологи сейчас работают с городским советом Глазго и Советом Южного Ланаркшира. Уже были проведены работы по отводу подземной водопропускной трубы от зоны загрязнения, и в настоящее время ведутся работы по восстановлению грунта.
Полный план по очистке территории от опасных отходов был рассчитан на 15−20 лет и будет завершен лишь к 2027 году.
Екатерина Гура