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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае отменили рейс из-за монет, брошенных в двигатель «на удачу»

148 пассажиров застряли в аэропорту на ночь.

Китайская полиция задержала пассажира по фамилии Ван, который перед вылетом бросил пригоршню монет в двигатель самолета.

Нарушителя, который подверг опасности жизни 148 пассажиров и экипажа, заметили работники взлетно-посадочной полосы.

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Завернутые в красную бумагу монеты должны были «обеспечить» суеверному мужчине удачный полет. Вместо этого рейс компании Beibu Gulf Airlines из Вэйфана в Хайкоу пришлось отменить в целях безопасности, сообщает Daily Mail. Пассажиры вынуждены были ждать нового рейса, назначенного на следующее утро.

Многие китайцы верят, что бросание монет в определенную цель, например, статую в парке или колокол в храме, может принести им удачу или защитить от злых духов.

Это не первый подобный случай с самолетом. В 2019 году одному из пассажиру за подобную выходку пришлось выплатить авиакомпании Lucky Air 18 тысяч долларов. Рейс тоже отменили, а 160 пассажиров застряли в аэропорту на ночь.

Анна Лысенко

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