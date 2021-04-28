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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Падающие с деревьев медведи стали новой шуткой в соцсетях (фото)

С косолапыми делают фотожабы и мотивационные плакаты.

В США и Канаде появление медведей в городах и жилых районах уже стало почти нормальным явлением.

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Животных контролируют и отлавливают специальные службы, которые сначала парализуют их с помощью транквилизатора, а затем безопасно перемещают обратно в дикую природу. Иногда косолапых приходится снимать с деревьев и для этой цели под деревом размещают батут, чтобы уснувшее животное не могло пораниться, когда будет падать сверху вниз.

Фотографии падающих с деревьев медведей регулярно появляются в соцсетях, но для многих они по-прежнему остаются странным и загадочным материалом.

Так, в конце апреля пользователь Twitter под ником Chauncey Sugarsweets создал большой тред со снимками «летающих» косолапых. Эти фото произвели большой фурор и сделали тред вирусным.

Я провалился в кроличью нору с фотографиями парализованных медведей, падающих с деревьев. Я плачу, кто-нибудь, помогите.
Я могу показать вам мир. Сияющий, мерцающий великолепный
ОСТИН! ОСТИН! ОСТИН! (на фото рестлер Стив Остин по прозвищу «Ледяная глыба»)
Господи, да остановите уже этот бой!

Пользователи стали делать фотожабы, добавляя к медведям рестлеров или соответствующее окружение, и публиковать их в комментариях. Некоторые решили, что падающие медведи являются отличной иллюстрацией к мотивационным цитатам, чем также не забыли поделиться в соцсетях.

Кто сделал это лучше?
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