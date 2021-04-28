Падающие с деревьев медведи стали новой шуткой в соцсетях (фото)

В США и Канаде появление медведей в городах и жилых районах уже стало почти нормальным явлением.
Животных контролируют и отлавливают специальные службы, которые сначала парализуют их с помощью транквилизатора, а затем безопасно перемещают обратно в дикую природу. Иногда косолапых приходится снимать с деревьев и для этой цели под деревом размещают батут, чтобы уснувшее животное не могло пораниться, когда будет падать сверху вниз.
Фотографии падающих с деревьев медведей регулярно появляются в соцсетях, но для многих они по-прежнему остаются странным и загадочным материалом.
Так, в конце апреля пользователь Twitter под ником Chauncey Sugarsweets создал большой тред со снимками «летающих» косолапых. Эти фото произвели большой фурор и сделали тред вирусным.
Пользователи стали делать фотожабы, добавляя к медведям рестлеров или соответствующее окружение, и публиковать их в комментариях. Некоторые решили, что падающие медведи являются отличной иллюстрацией к мотивационным цитатам, чем также не забыли поделиться в соцсетях.