18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фермеров в Турции напугали гигантские воронки
Их число утроилось за несколько лет.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В турецкой провинции Конья резко выросло количество гигантских воронок. 3−4 года назад таких провалов в почве насчитывалось не больше 200, но по итогам 2020 года их число приблизилось к 600, сообщает турецкое издание газеты Independent.
Диаметр самых крупных ям достигает десятков метров, а глубина в отдельных случаях составляет около 150 метров.
Воронки в Конье начали появляться около 15 лет назад. Специалисты считают что их причиной стало чрезмерное использование грунтовых вод для орошения полей. Конья известна как житница Турции, здесь выращивают основную массу сельхозпродукции.
В 2020 году
Местные жители напуганы: воронка может образоваться в любом месте — посреди поля или рядом с домом.
Анна Лысенко