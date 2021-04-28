Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 апреляНачался штурм Рейхстага, состоялся первый полет космического туриста и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Животные Чернобыля
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
18:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фермеров в Турции напугали гигантские воронки

Их число утроилось за несколько лет.

В турецкой провинции Конья резко выросло количество гигантских воронок. 3−4 года назад таких провалов в почве насчитывалось не больше 200, но по итогам 2020 года их число приблизилось к 600, сообщает турецкое издание газеты Independent.

Диаметр самых крупных ям достигает десятков метров, а глубина в отдельных случаях составляет около 150 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Везде слышу про раздельный сбор мусора. Зачем мне это надо?

Воронки в Конье начали появляться около 15 лет назад. Специалисты считают что их причиной стало чрезмерное использование грунтовых вод для орошения полей. Конья известна как житница Турции, здесь выращивают основную массу сельхозпродукции.

В 2020 году из-за засухи запасы воды в местном озере Бейшехир снизились с 450 до 123 миллионов тонн. Фермеры массово использовали грунтовые воды, что, очевидно, и привело к появлению такого большого количества воронок.

Местные жители напуганы: воронка может образоваться в любом месте — посреди поля или рядом с домом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Лавров: скоро Россию обвинят и в убийстве эрцгерцога Фердинанда
«Узнал из новостей»: главу «Нафтогаза» отправили в отставку
Спецназ флота США перебросят на новый фронт: против РФ и Китая
Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за COVID-19
Падающие с деревьев медведи стали новой шуткой в соцсетях (фото)
Названы лучшие кулинарные фотографии года
Путин поручит упростить допуск врачей к работе на скорой
Горячие темы на Авто
Надо как-то исправлять ситуацию. 191
Зажравшиеся люди- кто они? 154
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 116
На майские выходные в России запретят продажу алкоголя 100
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Gnezdo.ru
Правда красавица? А посмотри, на кого похожа дочь
Как сейчас живет сбежавший из РФ Дьяченко
Мария Порошина показала подросшую дочь от Куценко
Исторические факты, что не попали в учебники
Леди
Павла Прилучного после развода перестали узнавать поклонники Актер привел фанатов в недоумение внешним видом
Новости партнеров
США готовят удар в самый беззащитный район России
Какая неприятность произошла с кортежем Мишустина
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
В ПФР рассказали, как узнать размер будущей пенсии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь