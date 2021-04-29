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13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь оккупировал бассейн жительницы США

Он приходит поплавать снова и снова.

Жительница городка Нейплс во Флориде по имени Карен Бократ уже около месяца состязается с бурым медведем за место в собственном бассейне.

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Карен — медсестра, вышедшая на пенсию, не так давно она переехала в этот район, где только недавно начали строить дома. Рядом расположен лес, и к Карен во двор частенько заглядывают дикие животные. Однако такой крупный гость оказался настоящим сюрпризом.

Примерно месяц назад женщина заметила медведя, купающегося в ее бассейне. Косолапый проделал дыру в окружающей бассейн ограде.

С тех пор мишка приходил поплавать и позагорать еще несколько раз. На фотографиях, которыми Карен поделилась в соцсетях, медведь расслабленно отдыхает в прохладной воде, спасаясь от флоридской жары. «По крайней мере, он достаточно любезен, чтобы использовать один и тот же вход», — шутит Бократ.

Женщина не очень довольна тем, что ей приходится делить бассейн с медведем. Но жаловаться на гостя она отказалась. «Я очень боюсь, что они его усыпят», — сказала она в комментарии Miami Herald.

Анна Лысенко

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